Dit is dé kersttrend van 2022

Hoewel jij waarschijnlijk nog niet echt met Kerstmis bezig bent, zijn de werknemers van de Intratuin al maanden in de weer om hun winkels om te toveren tot een kerstwalhalla. En daar horen natuurlijk ook nieuwe kersttrends bij.

Wij schijnen een lichtje op een van die nieuwe trends: ‘comfy tones’. En ja: dat is precies wat je je erbij voorstelt.

Party met Pastel

Deze trend kenmerkt zich namelijk door warme nude-kleuren en zachte pastels in groen, roze en blauw. De pastels geven een heel kleurrijk en warm effect aan je huis, maar door de aanvulling van de nudes wordt het niet te schreeuwerig en oogt het geheel, jawel, comfortabel. Perfect om je huiskamer mee op te vrolijken, zonder meteen verblind te worden door mismatchende kleurtjes.

In de wolken

Een ander onderdeel van de ‘comfy tones’-trend, is het gebruik van zachte materialen. Van kerstballen die in velvet gedoopt lijken tot fluffy decoraties en slingers voor in je kerstboom; je kunt het zo gek niet bedenken of het is er in een zacht omhulsel. De verschillende texturen geven de trend een speels en vriendelijk gevoel en zorgen voor optische warmte in je huis tijdens deze donkere decembermaand.

Zelf aan de slag

Extra leuk van deze trend: hij leent zich perfect om je innerlijke creatieveling aan te spreken en aan de slag te gaan. Pak je knutsel-of haakspullen erbij en zet dit jaar een héél persoonlijke kerstboom neer. Leuk!

