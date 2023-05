Dít is de minst populaire stad van Nederland

Emmen komt echter niet zo goed uit de verf. De Drentse stad bungelt onderaan de lijst als minst aantrekkelijke, grote stad van Nederland.

Voorzieningen belangrijker dan natuur

De gemiddelde Nederlander vindt werk, culturele voorzieningen, veiligheid, horeca en een universiteit toch nog altijd belangrijker dan de aanwezigheid van mooie natuur en fraai water. En dat is ook de reden dat Emmen niet hoog scoort. Onderzoeker Marten Middeldorp vertelt aan NRC: “Wij zeggen niet dat je in Emmen niet prettig kunt wonen. Er is veel groen en een mooie dierentuin en het is er betrekkelijk veilig. Maar er zijn weinig banen en voorzieningen, ook het culinaire aanbod is er mager, allemaal zaken die de gemiddelde Nederlander aantrekkelijk vindt.”

Arnhem scoort hoog

Als je alleen let op groen en blauw in en om de stad, dan is niet Amsterdam de overall-winnaar maar is Arnhem de aantrekkelijkste grote stad van Nederland. Volgens Middeldorp zijn we natuur en water meer gaan waarderen na de coronatijd.

Mooi uitzicht is belangrijk

De populariteit van Arnhem zit hem niet in het feit dat er veel straten met veel bomen zijn, voor geen enkele stad lijkt dat de belangrijkste factor. Het is vooral de aanwezigheid van groen en blauw binnen in de wijken wat voor men belangrijk is. Middeldorp voegt toe: “Wat mensen vooral waarderen, is het hebben van een prettig uitzicht; ze willen op korte afstand van hun huis kunnen wandelen in een park en een picknick kunnen houden met de kinderen.”

Amsterdam, die grote stad

Voor de gemiddelde Nederlander blijft Amsterdam veruit de aantrekkelijkste stad om te wonen. “Amsterdam is de grootste stad in een gebied met veel banen en heel veel voorzieningen. Waar anders vind je een Rijksmuseum en Concertgebouw en op elke straathoek een cafeetje? Waar anders vind je twee brede universiteiten?", aldus Middeldorp.

Bron: NRC