Dit is de nieuwe liefde van Rachel Hazes

Het gaat om Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender. Rachel is zoenend op een foto met hem te zien op de dansvloer. “Geen woorden nodig”, schrijft zij erbij in het Engels. Ook BN’ers reageren, zoals Edwin Smulders en Willeke Alberti, die zegt: “Ik hoop het zo voor je.”

Begin dit jaar meldde Story al dat de twee zouden daten. Toen ontkende Rachel echter dat er sprake was van een relatie. De twee kennen elkaar al een aantal jaar.

Anoniem leven

Recent vertelde de moeder van André en Roxeanne dat ze haar leven behoorlijk om gaat gooien. Ze wil nog slechts een paar jaar werken en daarna een anoniem leven leiden.

Ze zei ook over haar liefdesleven dat haar liefde voor André Hazes een nieuwe liefde in de weg staat. “Op dagen dat ik met hem bezig ben, kan ik ook niet daten met een andere man. Laat staan dat ik met een andere man naar bed zou gaan. Dat voelt als verraad naar André. Ik denk dat André mijn leven daarin beperkt.”

Nu lijkt ze toch de liefde weer te hebben gevonden.

