Dit is de oorzaak van ‘de gekke 5 minuten’ van jouw kat

Nee, je kat is niet knettergek geworden. Dit is normaal kattengedrag. De ‘gekke vijf minuten’ hebben alles te maken met het jachtinstinct van de kat.

Schemerjagers

Katten zijn schemerjagers en daardoor vooral actief in de ochtend en de avond. De kans is dan ook groot dat je vooral op deze momenten dit gedrag bij de kat ziet. Het dier hoeft als huisdier niet meer te jagen om aan zijn eten te komen en moet zijn energie dus op een andere manier kwijt zien te raken. Wanneer ze door de kamer vliegen, doet een kat dus eigenlijk alsof er iets te jagen valt.

Spelen met de kat

De gekke vijf minuten komen het vaakst voor mij katten die helemaal niet buiten komen. Katten die wel naar buiten gaan, kunnen hun energie daar vaak wel kwijt. Het is helemaal niet erg als je kat regelmatig een paar minuten door de kamer vliegt, maar als je dit gedrag steeds vaker ziet dan kan het zijn dat de kat zich verveelt en te weinig afleiding (bijvoorbeeld door te spelen) krijgt. Probeer dan een paar keer per dag een paar minuten met jouw kat te spelen. Doe dat vooral vroeg in de ochtend en in de avond zodat ze op de momenten dat ze het meest actief zijn hun energie ook kwijt kunnen.

Wild gedrag bij katten kan ook wijzen op gezondheidsproblemen als epilepsie, rugproblemen, huidproblemen, parasieten of allergieën. Merk je ineens een verandering in het gedrag van jouw kat? Houd dit dan goed in de gaten en vraag eventueel de dierenarts om advies.

