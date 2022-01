Dít is de partner van ‘WIDM’-kandidaat Everon ‘Bing’ Jackson Hooi

Veel vrouwen vinden Everon in het nieuwe seizoen van Wie is de mol? een lust voor het oog, maar helaas voor hen valt Everon op mannen. Al jaren is hij zielsgelukkig met zijn Jozua Augusto Suitela.

Verloofd

Het tweetal was sinds 2015 een setje en verloofde zich in december 2017. In januari 2019 zetten ze een punt achter hun relatie, maar na iets meer dan een jaar kwamen ze toch weer bij elkaar.

Geruchten

“Ja, we zijn samen”, laat Everon in mei 2020 aan RTL boulevard weten in reactie op de geruchten. Hoewel het tweetal even een korte break nam, zijn ze nog altijd dol op elkaar. Zo stond Everon in december 2019 nog stil bij hun 5-jarig jubileum op Instagram, terwijl ze toen nog niet opnieuw samen waren. Inmiddels plaatst Everon regelmatig kiekjes van hem en zijn vriend.

Bron: Instagram, RTL Boulevard.