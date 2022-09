Dit is de reden dat William zijn broer Harry niet wil zien

Daily Mail schrijft dat er voorlopig geen plannen zijn voor een broederlijk onderonsje tussen de twee prinsen, ook al bevinden ze zich op zo’n 115 meter afstand van elkaar. Daarmee wil William in elk geval wachten tot het boek van Harry is uitgekomen. Naar verwachting zal het deze winter in de winkel liggen. Daarnaast is Harry samen met zijn vrouw Meghan bezig aan een Netflix-documentaire. Zijn broer wil eerst zeker weten dat hij lekker uit de verf komt, alvorens ze de strijdbijl begraven.

‘Harry en Meghan hebben enorm overdreven’

Volgens royaltyschrijver Angela Levin heeft William er een hard hoofd in dat Harry hun privégesprekken daadwerkelijk privé houdt. Daarin geeft ze hem gelijk. “Ze hebben hun betrouwbaarheid verloren, aangezien de kans bestaat dat ze elk gesprek zullen opnemen en tegen hen zullen gebruiken.” Dat William de boot met de Sussexes afhoudt, is hun eigen schuld. “Ze hebben enorm overdreven en zijn onbeleefd geweest”, zegt Levin tegen The Sun, een andere Britse krant.

Ook geen weerzien met Charles voor Harry en Meghan

Ook een familiebezoek aan vader Charles zit er niet in. Zijn uitnodiging om op het Schotse landgoed van de Windsors te verblijven, sloegen Harry en Meghan af. In plaats daarvan betrekt het stel Frogmore Cottage. Dit tot zijn grote teleurstelling, aangezien de 73-jarige prins ondanks alles nog steeds hoopt de band met zijn zoon en schoondochter te herstellen.

