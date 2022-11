Dit is de trailer van The Real Housewives of Amsterdam en we houden ons hart vast

Realityshow The Real Housewives is in Amerika al bijna vijftien jaar een hit, maar verovert inmiddels ook de rest van de wereld. Wat begon met The Real Housewives of Beverly Hills in 2008, kreeg meer dan 30 nationale en internationale varianten en een hele rits spin-offs.

Rijkelijke drama

Het concept is simpel, we volgen de levens van een groep steenrijke vrouwen en het wel en wee binnen hun sociale kring. We zien hoe de deelneemsters samen luxe reizen maken, decadente feesten bezoeken en benevelde onderonsjes hebben in hun miljoenenvilla's. Dat gaat gepaard met drama, veel drama. Aan het einde van ieder seizoen is er een ‘terugkommoment’, waarbij een presentator de dames nog eens flink aan de tand voelt over alle onderlinge gebeurtenissen. Het resultaat: nog meer drama.

Weelderige levens

Ook in Nederland zien de makers van The Real Housewives potentie, want vanaf 24 november kunnen we op Videoland genieten van The Real Housewives of Amsterdam. In de nieuwe trailer ontmoeten we de zeven Amsterdamse vrouwen die hun weelderige levens openstellen voor pottenkijkers, waaronder ondernemer Maria Tailor, die we kennen van Modemeisjes met een missie.

Gewoon echt grappig

Tussen het ontkurken van de champagne en het yoni-stomen door, vloeien er tranen, ontstaan er pittige discussies en schiet er af en toe een middelvinger de lucht in. Maar uiteindelijk kunnen de dames hartelijk om elkaar lachen. Een opmerking van nagelstudiomagnaat Kimmylien Nguyen aan mede-Housewive Tailor vat de charme van The Real Housewives perfect samen: “Ik wil je wel haten, maar je bent ook gewoon echt grappig”.

