Dit is dé truc om zondagavondblues in tien minuten te laten verdwijnen

Of je nu moeder bent of niet, alleen woont of niet, een schoonmaakster hebt of niet: iedere vrouw heeft genoeg taken op haar to-dolijstje waar ze elke week weer tegenop ziet. Werk, om er maar eentje te noemen. Daar gaat doorgaans toch een hoop vrije tijd in zitten, hè. Alles bij elkaar kan het vooruitzicht op een nieuwe week best stressvol zijn. Een enkele keer kun je op maandagochtend misschien de dekens over je hoofd trekken en de struisvogelmethode toepassen. Voor de overige keren hebben we een effectievere oplossing. Extra fijn: het kost je slechts tien minuten van je tijd.

Terug naar de basis

Begin lekker ouderwets, met pen en papier. Schrijf – bij voorkeur ’s middags al – op wat je de aankomende week precies gedaan wilt krijgen, en wanneer. Welke afspraken heb je? Zijn er belangrijke deadlines die je niet mag missen? Staat er een APK’tje voor je tanden gepland? Ook sociale activiteiten kun je in je schrijfsel meenemen. Die lunchdate met vriendinnen, bijvoorbeeld. De reden dat je dit opschrijft, en niet typt, is omdat je het dan makkelijker onthoudt.

Tegelijkertijd orden je er je gedachten mee, wat de chaos in je hoofd ten goede komt. Lees: je wordt er lekker kalmpjes van. Een laatste tip: maak het optekenen van je zorgen onderdeel van je zondagroutine, dan is de kans groter dat je het structureel zult doen – en dus ook continu van de vruchten blijft plukken!

Lekker slapen

Wil je maandagochtend extra uitgerust wakker worden? Misschien heb je ook iets aan deze vijf slaaptips. Trusten!

Bron: Freundin