In de nieuwste Mezza, het weekendtijdschrift van het AD, vertelt ze haar verhaal. “Ik weet niet hoeveel dubbellevens hun start kennen op de A9, maar het mijne begon daar wel. Aan de telefoon, om precies te zijn. Bij hectometerpaal 25.9, om nog preciezer te zijn. Het was twaalf jaar geleden, ik was onderweg van mijn werk bij destijds Sanoma in Hoofddorp naar mijn huis in Almere en belde zoals wel vaker met Marc van Gisbergen, mijn uitgever bij Uitgeverij Marmer. En zoals ook wel vaker gebeurde: ik had een idee”, begint ze.

Feelgood-romans en non-fictie

Mariëtte had op dat moment al verschillende boeken geschreven. Zowel verschillende feelgood-romans als non-fictieboeken als Verhalen uit de ambulance en Verhalen van de brandweer stonden op haar naam. Maar ze zou heel graag een keer een boek schrijven in haar eigen favoriete genre: een thriller. “Leuk hoor, vond Marc, maar aangezien ik als auteur al actief was in twee genres, mijn roman Status O.K. net was verschenen én de volgende roman Crash al gepland stond, werd het misschien een tikje verwarrend allemaal. De lezer, de boekhandelaar: wie zou nog kunnen volgen wie Mariëtte Middelbeek als auteur nou precies was?", vervolgt Mariëtte haar verhaal.

Linda werd geboren

En toen zei Marc: “Waarom doen we geen pseudoniem?’ Dus daar, bij die hectometerpaal, werd ze geboren: Linda van Rijn. Schrijfster van ‘vakantiethrillers’”, besluit ze. Wat volgde was een reeks van tot nu toe 29 thrillers en Mariëtte is voorlopig nog niet uitgeschreven. Het succes overviel Mariëtte enigszins: “Toen de bleek dat Zoutelande op plek 9 van de bestsellerlijst binnenkwam, belden Marc en ik elkaar dolblij en ook een tikje verbijsterd: was dit ‘ach, laten we een pseudoniem doen’-idee dat op de A9 was geboren, nu gewoon een serieuze bestsellerschrijfster geworden?”, valt te lezen in haar verhaal in het AD.

Dat blijkt maar, want Mariëtte kon na een paar jaar leven van het succes van haar boeken onder haar eigen naam en van het succes van Linda van Rijn. “Ik zegde mijn baan als chef-redactie bij de glossy Kek Mama op en legde me nog meer op de boeken toe. Blue Curaçao was de eerste titel die in De Bestseller 60 terechtkwam. Van Linda dan, want onder mijn eigen naam had ik dat genoegen al eens mogen smaken met mijn boek Single & Sexy. Na Blue Curaçao kwam elke titel in de bestsellerlijst.”

Dubbelleven

Jarenlang wist bijna niemand van Mariëttes dubbelleven: “Tot nu, naast een zeer kleine kring van familie en beste vrienden, weet niemand dat ik dit doe.” Vaak kreeg ‘Linda’ in per mail afgelegde interviews, want per telefoon of in het echt kon natuurlijk niet, de vraag of ze het niet jammer vindt dat de schrijver áchter Linda niet hoogstpersoonlijk alle credits krijgt. “Het antwoord is nee. Of eigenlijk: de vraag klopt niet. Ik krijg heel veel credits voor het succes”, schrijft Mariëtte. “Ik krijg berichten van lezers via social media, mails van boekhandelaren, ik zie recensies op verkoopsites, ik weet dat er mails naar de uitgeverij worden gestuurd, allemaal door mensen die genieten van mijn boeken. Dat zijn meer credits voor mijn werk dan ik ooit zou kunnen wensen.”

Gemengde gevoelens

Toch veranderde door de jaren het gevoel dat Mariëtte had bij het schrijven onder de naam van Linda. “Het is als auteur geweldig om te horen dat fans zo enthousiast zijn, maar als diezelfde lezer dan zegt dat ze het zo jammer vindt dat ze Linda van Rijn nog nooit heeft ontmoet terwijl ze zonder het te weten tegenover diezelfde Linda van Rijn staat, voelt dat ingewikkeld", noemt ze als voorbeeld van waarom haar houding veranderde.

De onthulling

Na een poosje wennen aan het idee hakte ze de knoop door: “Het is tijd om mijn dubbelleven op te geven. Ook dat gebeurde aan de telefoon, ook toen zat ik in de auto. Ik weet het hectometerpaaltje niet meer, maar ik weet nog wel hoe mijn hart een beetje sneller begon te slaan. Ik ben er klaar voor.”

Bron: AD.