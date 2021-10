Dít is de weersverwachting tijdens de herfstvakantie

En dat is toch wel erg jammer voor iedereen die volgende week vrij is...

Onstuimig herfstweer

Voordat het zo ver is, kunnen we nog even genieten van een relatief zachte herfst, zo vertelt Maurice: “De komende dagen blijft de temperatuur met zo’n 14 graden vrij gemiddeld voor de tijd van het jaar. Het blijft tot het weekend overwegend droog en relatief zacht. De zon zullen we alleen helaas niet veel zien.” Volgens de meteoroloog slaat het weer na het weekend helemaal om. “Het wordt onstuimiger”, aldus Maurice. Dit betekent dat het flink gaat waaien en er ook de nodige regen zal vallen. Gelukkig is er ook één positief puntje te melden, want koud gaat het niet worden.

Strenge winter?

“Grote herfststormen verwacht ik nog niet, maar er is volgende week wel grotere kans op meer wind en regen”, zo vertelt Maurice. “De zuidwestenwind neemt in kracht toe en er komen flinke lagedrukgebieden onze kant op.” De temperatuur loopt volgende week nog verder op en het kwik ligt overdag buiten de 15 graden. Of we een strenge winter gaan krijgen, kan Maurice nog niet zeggen. “Ik durf mijn vingers daar nog niet aan te branden.”

Het onstuimige weer van volgende week leent zich natuurlijk perfect voor een knutselmiddagje. Probeer bijvoorbeeld eens deze leuke kleurrijke herfstkrans te maken:

Bron: RTL Nieuws