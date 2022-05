Dit is de weersverwachting tijdens de Libelle Zomerweek

Wel zo handig om te weten, dan kun je ook alvast je outfit uitkiezen.

Libelle Zomerweek

We vieren dit jaar extra groot feest, want Libelle Zomerweek bestaat 25 jaar. Hét feest voor vriendinnen vindt plaats van 19 tot en met 25 mei op een nieuwe locatie: bij de Expo Haarlemmermeer. De Expo is gevestigd in Vijfhuizen, dus checken we de weersvoorspelling van die locatie.

Aangename temperaturen

Goed nieuws: de temperaturen worden de hele week erg aangenaam. Het wordt niet kouder dan 17 graden, dus je winterjas mag thuis blijven. Het wordt lokaal niet warmer dan 22 graden, dus je hoeft ook niet bang te zijn dat het zweet je uitbreekt.

Dat wordt insmeren

Wel kunnen we regelmatig genieten van een fijn zonnetje! Het is daarom zeker verstandig om een flesje zonnebrand mee te nemen. De zonkracht wordt zo’n 5 à 6. Dat betekent dat je binnen 15 tot 40 minuten kunt verbranden.

De openingsdag

Donderdag is de openingsdag van de Libelle Zomerweek. Het wordt dan gemiddeld 22 graden in Vijfhuizen. Lekker warm dus, maar er kan wel af en toe een bui vallen. Dat is absoluut geen probleem, want een groot deel van de Libelle Zomerweek is overdekt en binnen kun je genoeg doen!

Vrijdag tot en met zondag

Vrijdag wordt het gemiddeld 20 graden. ’s Ochtends blijft het veelal droog, ’s middags kan er een enkele bui vallen. De drie dagen daarna (zaterdag, zondag en maandag) is het klaar met de regen en blijft het droog. Zaterdag is de koelste dag van de week, dan wordt het zo’n 17 graden. Daarna wordt het steeds iets warmer: zondag wordt het 20 graden en maandag 21 graden.

Dinsdag en woensdag

Dan de laatste twee dagen: dinsdag wordt het zo’n 19 graden. ’s Ochtends blijft het droog, ’s middags kan er af en toe een druppeltje vallen. Ook woensdag wordt het 19 graden en blijft het zo goed als droog, op af en toe een kort buitje na.

Tickets kopen kan nog!

Heb je nog geen kaartje en twijfel je over welke dag je wil gaan? Volgens de weersvoorspellingen zijn zondag en maandag de beste dagen van de week. Het is een goed moment om tickets te scoren, want er is korting! Kom je graag met de trein? Dan hebben we de ideale combi-deal voor je. Je kunt je kaartjes hiér bestellen. Wil je weten wat er allemaal te doen is op de Libelle Zomerweek? Dat lees je hier.

