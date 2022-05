Het Pinksterweekend is het eerste weekend van de meteorologische zomer. Dat zien we dan (gelukkig!) ook terug in de temperaturen in de maand juni. In de aanloop naar het weekend stabiliseert het weer. Vanaf woensdag stijgt de temperatuur naar boven de 20 graden en zeker tot en met vrijdag blijft het droog en zonnig.

Kans op buien in het Pinksterweekend

Het weer voor het aankomende weekend ziet er (deels) goed uit. De temperatuur komt in het hele land waarschijnlijk uit boven de twintig graden en er is flink wat ruimte voor de zon, maar helaas is er ook wel wat kans op (forse) buien in het zuiden. Daar is het dan wel wat warmer, maar daar heb je met regen natuurlijk weinig aan. De verwachting is volgens de meteorologen wat onzeker, dus harde uitspraken durven ze nog niet te doen.

Storing Frankrijk

Dat heeft alles te maken met een storing boven Frankrijk. In de laatste verwachting lijkt de warmte ook dit weekend nog in ons land te blijven en kan het zelfs zomers warm worden, maar het is nog even afwachten of die Franse storing onze kant op komt. Dat kan dan voor buien in het zuiden zorgen. In het noorden is de kans op regen klein.

Zomers warm in het Pinksterweekend

De kans op warm weer tijdens Pinksteren is in het zuiden van het land het grootst. Daar is dit weekend 70% kans op temperaturen boven de 20 graden. In het noorden is die kans ongeveer 40%. De kans dat het in het zuiden zomers warm wordt dit weekend is 25%. In het noorden hoeven ze daar met 10% niet op te rekenen.

Lekker de zon in dit weekend? Check dan wel even of je zonnebrand nog goed is. Dat controleer je zo:

Bron: Weeronline.nl, Weerplaza.nl