Dít is de winnaar van 'Heel Holland Bakt Nog Een Keer’

Daarmee is de zoektocht naar de meest getalenteerde thuisbakker van dit jaar ten einde.

Bewijsdrang

Vijf weken geleden stapten vijf bekende thuisbakkers nog een keer in de wedstrijd, met maar één missie: revanche. De bewijsdrang was groot, want als je de kans hebt om het nog een keer te doen wil je het natuurlijk wel góed doen. Na vier zenuwslopende weken nemen Cas, Gwenn en Jaques het in de finale van Heel Holland Bakt Nog Een Keer het tegen elkaar op.

Opera

“Een belangrijke dag, de finaledag. Die gaan we heel speciaal en muzikaal beginnen”, steekt Andre van Duijn van wal. Voor de signatuuropdracht moeten de finalisten namelijk een opera maken. Dit is een Frans koffietaartje dat bestaat uit een heleboel laagjes. Al die laagjes moeten even dik zijn om indruk te kunnen maken op de jury.

Macarons maken

Voor de technische opdracht moeten de bakkers macarons maken. In heel korte tijd moeten de thuisbakkers het kleine Franse gebakje maken. “Tien macarons, in twee verschillende kleuren. Niet te groot en niet te klein, want dan gaan ze rammelen in het bakje”, vertelt André. “Het is leuk om te maken, maar met deze korte tijd toch wel weer even spannend”, reageert Gwenn.

Een bakbouwerk

Op de tweede bakdag van de finale maken de bakkers een bouwwerk van nougatine. En dat is niet alles: ook een stapel soesjes staat op de planning. “Een mooi bouwwerk, in drieëneenhalf uur tijd.” De bakkers halen alles uit de kast, in de hoop indruk te maken op Janny en Robèrt .

De grote winnaar

Uiteindelijk is de 35-jarige Gwenn, die vier jaar geleden ook mee met het programma, de winnaar van Heel Holland Bakt Nog Een keer. Zijn eetbare kunstwerken werden door Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven net boven de bakkunsten van Jacques en Cas geplaatst. “Dit voelt goed! Hier kwam ik voor: winnen. En dat is gelukt!”, aldus Gwenn.

Reacties

Op twitter blijkt dat de kijker het volmondig eens is met de winst van dit jubileumseizoen. En er klinkt nog een heldere, virtuele boodschap: presentator André van Duijn moet dit jaar de televisie-ster voor beste presentator krijgen.

Van harte, Gwenn! Zo tof dat we ook de vriend van Cas te zien kregen. #heelhollandbakt — 🎃🦇Darth Phoenix👻🧙‍♀️ (@PatrickDeRaaff) 3 oktober 2021

Ik mag toch HOPEN dat André dit jaar de televisier-ster krijgt voor beste presentator. @Televizier #heelhollandbakt — Jeroen Versteden (@jeroenversteden) 3 oktober 2021

Jammer dat het alweer voorbij is, maar over enkele maanden komt er alweer een nieuw seizoen. Kan niet wachten. 😄 #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) 3 oktober 2021

Bron: NPO, Twitter.