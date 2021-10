Dít is de winnaar van ‘The Voice Senior’ en dat werd wel héél bijzonder gevierd

Na het overhandigen van de trofee kreeg Phil de microfoon om zijn bedankjes uit te spreken, maar nadat hij dat in het kort gedaan had vroeg hij zijn vriendin Jacqueline naar het podium.

Liefde van zijn leven

Nietsvermoedend kwam ze die kant op, en toen de twee tegenover elkaar stonden begon Phil zijn tweede zegje. “Lieve Jacqueline, we kennen elkaar nu een aantal jaar en je bent de liefste vrouw van de wereld”, begint hij. Hij zakt, terwijl hij de woorden uitspreekt, op één knie: “Wil je met me trouwen?”

Ja!

Jacqueline weet niet wat haar overkomt maar knikt vrijwel direct enthousiast ja. Een tweede golf van vreugde gaat door het publiek en ook de coaches en presentatoren zijn door het dolle heen. The Voice Senior plaatste een fragment van de winst én het aanzoek op Instagram:

Phil Bee

Al vanaf zijn auditie gooide Phil hoge ogen bij zowel de jury als het publiek. Met zijn versie van I love you more than you’ll ever know wist hij niet alleen alle stoelen te draaien, maar krijgt hij ook de handen op elkaar in een staande ovatie van het publiek.

Felicitaties

Gisteravond zong hij When A Man Loves A Woman en weer kon hij rekenen op lovende woorden en een enthousiast publiek. Op Twitter waren de meningen echter verdeeld. Was Phil de terechte winnaar, of had toch Leonie Jansen er vandoor moeten gaan met de trofee? Hoe het ook zij, het publiek gunt Phil alle geluk van de wereld:

Ahhh wat lief!! Phil wint #thevoicesenior en vraagt meteen zijn vriendin ten huwelijk. Echt te leuk! — Helga💫 (@Hellie78) 8 oktober 2021

Phil is #thevoicesenior 2021!

GEFELICITEERD! 🥳



En wat een fantastisch slot met een huwelijksaanzoek❤️

Heel veel geluk samen! ❤️ — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) 8 oktober 2021

Wat klef maar wat heerlijk.. Gefeliciteerd samen... op een mooie toekomst #thevoicesenior — Corneille original (@DanCor78) 8 oktober 2021

Ooooooooooohhhh gaat hij op de knie??? JAAAAAA ❤❤❤#thevoicesenior — Claudia (@_cloudy_a) 8 oktober 2021

