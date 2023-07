Dít is de zonnigste plek van Nederland

Uit berekeningen van het KNMI komt een overduidelijke winnaar uit de bus: de zonnigste regio van ons land is Zeeland. In juni van dit jaar zat je met name rond Domburg, Middelburg en Vlissingen goed. Daar zijn namelijk de meeste zonuren gemeten.

Zonnig aan zee

Het maakt wat zonuren betreft nogal verschil of je aan de kust of in het binnenland zit, volgens het KNMI. In het voorjaar en de zomer schijnt de zon langs de kust en in het Waddengebied gemiddeld zo’n 100 uur langer dan in het oosten van het land. Dit komt door de temperatuurverschillen tussen de twee regio's. In Drenthe en Overijssel schijnt de zon het minst.

Verrassend weetje

Verrassend weetje: de zomer is niet de meest zonnige periode. Dat is het voorjaar, namelijk in eind mei en begin juni. Gemiddeld schijnt dan 223 uur zon. Daarna ontstaat er door de warmte sneller stapelwolken, waardoor de zon minder vaak tevoorschijn piept.

Januari is de donkerste maand, met normaal gesproken zo'n negen zonloze dagen.

Libelle's reisvlogger Bonnie boekte een retourtje Zeeland ontdekte Domburg:

Bron: KNMI