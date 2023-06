De verjaardag van Zaria is het perfecte moment om meer over de gravin te weten te komen.

Gravin Zaria

Gravin Zaria, haar volledige naam is Joanna Zaria Nicoline Milou, is geboren in Londen en opgegroeid in een gezin van vier. Prinses Mabel en prins Friso kregen naast Zaria namelijk eerder al een dochter: gravin Luana. Samen met haar ouders en zusje woonde Zaria een lange tijd in Londen, totdat ze met haar moeder en zus in 2018 verhuisden naar een villa aan de Loosdrechtse plassen in Breukeleveen.

Prinses Mabel en prins Friso met dochters Zaria en Luana Beeld ANP

Prinses Beatrix met kleindochters gravin Luana en gravin Zaria Beeld ANP

Gravin Zaria Beeld ANP

Vader prins Friso

Gravin Zaria groeit op met haar moeder en zus, omdat vader prins Friso, in 2013 overleed. De gravin was zes jaar toen haar vader ernstige hersenbeschadiging opliep als gevolg van een ski-ongeluk. Hij lag nog anderhalf jaar in een coma, voordat hij overleed.

Prins Friso met zijn dochters gravinnen Zaria en Luana Beeld Getty Image

Prins Friso, prinses Mabel en dochters en gravinnen Zaria en Luana Beeld ANP

Weinig in het openbaar

De gravin wordt bijna nooit in het openbaar gezien. Sterker nog: tot haar zestiende hadden maar weinig mensen een idee van hoe de gravin er eigenlijk uitzag. Begin dit jaar verscheen Zaria opnieuw in het openbaar. Samen met moeder prinses Mabel en oma prinses Beatrix bezocht ze een evenement. Doordat gravin Zaria weinig in het openbaar gezien wordt, is er ook weinig informatie over het leven van de gravin bekend.

Gravin Zaria, prinses Beatrix en prinses Mabel Beeld Brunopress

Dít is gravin Zaria: de dochter van prinses Mabel en prins Friso Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Prinses Mabel en dochter gravin Zaria Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Geen troonopvolger

Dat de gravin weinig in het openbaar te zien is, komt doordat ze niet in de lijn van troonopvolging zit. Haar ouders zijn getrouwd zonder toestemming van de Raad van State. Bovendien is ze ook geen prinses, maar een gravin, waardoor ze een stuk minder koninklijke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft dan haar nichtjes.

Koninklijke familie

Zaria heeft als peetouders onder meer koning Willem-Alexander en prins Jaime, de tweelingbroer van prinses Margarita. Haar nichtjes en neefjes zijn prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, gravinnen Eloise en Leonore en graaf Claus-Casimir.

De koninklijke familie Beeld RVD

Ook moeder prinses Mabel verschijnt niet erg vaak in de schijnwerpers. Wél is ze jaarlijks aanwezig bij het Live Amsterdam Diner, waarbij ze vaak gespot wordt in jurken van het Nederlandse ontwerpduo Viktor & Rolf. Royaltyvlogger Josine vertelt je wat daar zo opvallend aan is.

Bron: Royalty ELLE