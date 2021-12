Dit is het beste moment om een zelftest te doen voor kerst

Hier wat belangrijke tips.

Beste moment om te testen

Volgens epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht kun je de test het best op dezelfde dag doen. “Het beste moment om een zelftest te doen is zo dicht mogelijk op het evenement” , zo vertelt ze aan RTL Nieuws. “Met kerst is dat dan dus op dezelfde dag.” Volgens haar is de ochtend het beste moment om jezelf te testen.

Elke dag tot kerst testen

Mocht je nu helemaal zeker van je zaak willen zijn, dan kun je je ook aan de dagen voorafgaand aan kerst testen. “Als je dan vandaag (dus donderdag, red.) begint, kan je drie dagen op een rij een test doen. Hoe vaker je zo’n test doet, hoe betrouwbaarder hij wordt.” Als je besmet bent met het coronavirus kan je besmettelijkheid van dag tot dag verschillen, daarom is het slim om op elke dag de test te doen.

Betrouwbaarheid zelftest verhogen

Nu wil je natuurlijk ook niet het risico lopen dat je de test verkeerd afneemt. Gelukkig kun je een aantal dingen doen om de betrouwbaarheid te verhogen. Zo adviseert Patricia om de test alleen bij kamertemperatuur doen. “Dat is erg belangrijk. De zelftesten zijn een stuk minder betrouwbaar bij lage temperaturen. Een foute testuitslag kan beide kanten opgaan. Je kan dus een positieve test krijgen terwijl je niet bent besmet, maar het kan ook dat je negatief test terwijl je het virus wel bij je draagt.”

Ook is het belangrijk om de aanwijzingen bij de test goed op te volgen. “Dus het stokje zo’n twee centimeter diep in je neusgat steken en goed ronddraaien. Het is echt belangrijk dat je goed ronddraait en goed borstelt tegen je neusschot aan. Als je moet niezen zit je echt goed.” Bang dat je het stokje te ver in je neus steekt? Dat is volgens Patricia niet nodig. “Je kan niet echt te ver gaan. Je raakt gewoon de bovenkant van je neus of komt terecht in de achterkant van je keelholte. Dat is helemaal niet erg.”

Even wachten

Tot slot: vergeet ook niet om minimaal 15 minuten te wachten met het aflezen van de uitslag. “Een zwak positief streepje kan pas na een tijdje zichtbaar worden, maar dan is de test dus wel positief en heb je corona.”

