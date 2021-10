Dít is het beste tijdstip om nieuwe schoenen te kopen

Als je de kans op pijnlijke blaren en tenen wil voorkomen, kun je het beste in de middag gaan shoppen.

Opgezwollen voeten

“Je voeten kunnen gedurende de dag nog weleens van maat veranderen omdat ze opzwellen, daarom kun je het best aan het eind van de middag hakken passen”, legt de Amerikaanse podologe Tania Kapilas uit aan Marie Claire. Dit geldt voor zowel sneakers en laarzen als sandalen en hoge pumps. Dé tip is dan ook: pas schoenen altijd als je voeten in hun slechtste vorm of staat zijn.

Comfortabel

Als je nieuwe schoenen vindt die aan het einde van de dag comfortabel zitten, is de kans groot dat ze de rest van de dag ook goed zullen zitten. Verder zijn er nog een paar extra tips om ervoor te zorgen dat je fijne, comfortabele schoenen koopt.

Extra tips

Zo is bijvoorbeeld niet alleen de goede maat schoenen kopen van belang, ook het model van je voet moet passen bij het model van de schoen. Experts van FootCare geven mee om er altijd op te letten dat het breedste punt van je voeten, goed past in het breedste stuk van de schoen. Vaak is dat het stuk waar de bal van je voet ook zit.

Daarnaast kun je kijken naar hoe je voet afloopt naar je tenen en daar dan een schoen bij te zoeken die een neus heeft in een vergelijkbare vorm. Bij de meeste mensen is volgens FootCare namelijk de teen naast de grote teen het langst, terwijl sommige schoenen hun langste punt bereiken recht voor de grote teen. Dat komt dus niet altijd lekker uit, waardoor de schoen met de tijd toch kan gaan knellen.

Zó voorkom je een miskoop

Op vakantie gelden andere regels dan in Nederland... Hier moet je volgens Libelle’s modevlogger François op letten als je nieuw schoenen wilt kopen in het buitenland:

Bron: Marie Claire, Well+good, FootCareMD.