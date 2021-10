Dit is het effect van volle maan op je nachtrust

Het is al jaren een grote vraag onder wetenschappers: wat is de invloed van de stand van de maand op ons slaappatroon? Zwitserse wetenschappers kwamen er 'per ongeluk' achter. Uit hun onderzoek bleek dat de volle maan inderdaad invloed heeft op ons slaappatroon. Ze onderzochten het slaappatroon van een groep mensen en dachten er pas later aan dat ze deze resultaten konden vergelijken met de maankalender.

Korter slapen

Wat blijkt: rond volle maan deden de proefpersonen er vijf minuten langer over om in slaap te vallen en sliepen ze over het algemeen minder vast doordat er minder melatonine werd aangemaakt in de slaap. Ze besloten om dit verder te gaan onderzoeken en kwamen er met een onderzoek onder 47 proefpersonen achter dat we twintig minuten korter slapen tijdens volle maan. “De maancyclus lijkt de menselijke slaap zelfs te beïnvloeden als we de maan niet kunnen zien en we ons dus ook niet bewust zijn van de maanfase”, aldus hoofdonderzoeker Christian Cajochen.

Dromen

Ook duurt de REM-slaap gemiddeld dertig minuten langer. Dit is de slaap waarin je hersenen op volle toeren draaien en je heel veel droomt. Daarom heeft de volle maan ook weer invloed op onze dromen. Uit Brits onderzoek blijkt namelijk dat we in de week of de dagen van een volle maan meer kans hebben op rare of juist heel leuke dromen. Ook dit werd weer per toeval ontdekt tijdens een onderzoek naar de invloed van geluid op onze dromen.

Echt wetenschappelijk bewijs voor de invloed van volle maan op ons lichaam is er dus nog niet, maar opvallend zijn al deze uitkomsten wel. Merk jij er naar jouw idee wel iets van?

Dé tip voor piekeraars, vanaf nu val je relaxed in slaap mét muziek op:

