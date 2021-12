Dít is het favoriete kerstnummer van honden

Dít kerstliedje kwam als grote favoriet onder honden uit de bus.

Onderzoek

Voor dit onderzoek werden de honden meegenomen naar een ruimte waar ze kerstmuziek te horen kregen. Vervolgens werden hun reacties bestudeerd.

Vrolijke muziek

Wat bleek? Honden zijn vooral dol op vrolijke, up-tempo kerstliedjes. Ze waren minder geïnteresseerd in langzamere kerstliedjes en instrumentale muziek. 90% van de baasjes liet weten dat hun hond het hele jaar door gek is op muziek. Een kwart daarvan laat weten dat muziek hun hond rustig houdt.

Hét favoriete kerstnummer onder honden

Maar wat is nou het favoriete kerstlied van de honden? Dat is Last Christmas van Wham!. Het lied Jingle Bells eindigde op de tweede plaats, gevolgd door All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey.

Déze nummers vielen ook in de smaak

Andere liedjes die ook in de smaak vielen bij de honden waren Driving Home for Christmas van Chris Rea, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas van Michael Bublé en Wonderful Christmastime van Paul McCartney.

Arthur Japin vond steun bij hond tijdens huiselijk geweld

Bron: People