Dit is het meest gehate kerstnummer (en deze is het populairst)

Meest irritante nummer

Welk kerstnummer je het meest irritant vindt, is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. De één krijgt spontaan hoofdpijn als Holly Jolly Christmas op de radio komt, de ander ergert zich aan de foute tekst van Baby it’s cold outside.

Uit een Brits onderzoek blijkt dat het kerstnummer The Christmas song van Alvin and the Chipmunks’ het minst populair is. Daarna volgt Wonderful Christmastime van Paul McCartney en op de derde plek staat Merry Christmas Everyone van Shakin’ Stevens.

Populaire kerstnummers

Uit cijfers van Spotify blijkt dat het meest populaire kerstnummer All I Want for Christmas is you van Mariah Carey is. It’s the most wonderful time of the year van Andy Williams en It’s beginning to look a lot like Christmas van Michael Bublé staan óók in de top drie.

Bron: Metro