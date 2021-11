Dít is het plan om de woekerprijzen op de huizenmarkt te temmen

Allereerst is het goed om te weten dat er nu weinig transparantie is over het biedproces bij de aankoop van een huis. Als er een huis in de verkoop komt, horen aankoopmakelaars dat vaak een dag voordat de huizen bijvoorbeeld op Funda komen. De aankoopmakelaars kunnen hun klanten dus eerder benaderen om zich aan te melden voor een bezichtiging.

Geen transparantie

Stel: de bezichtiging gaat goed en je wil een bod uitbrengen op een huis, dan gaat dat nu nog middels een gesloten bieding. Dat wil zeggen dat je via je aankoopmakelaar (of zelfstandig) een bod uitbrengt bij de verkoopmakelaar, terwijl je geen idee hebt wat de andere geïnteresseerden bieden. Je aankoopmakelaar kan je wel adviseren, maar daarop klinkt al een tijdje kritiek uit verschillende hoeken.

Vriendjespolitiek

Uit diverse voorbeelden uit de media, waaronder een undercoveractie door tv-programma Radar, blijkt dat de aan- en verkoop van een huis niet altijd zuivere koffie is. Ook bij het meldpunt van Vereniging Eigen Huis kwamen binnen twee maanden 600 klachten binnen, waarbij ‘vriendjespolitiek’ het vaakst werd genoemd.

Eigenlijk heeft een aankoopmakelaar de plicht jou zo eerlijk mogelijk te adviseren over het bod dat je gaat uitbrengen. Maar omdat je zelf niet kunt checken of de voorspellingen van de makelaar daadwerkelijk uitkomen, weet je nooit of je bijvoorbeeld als winnende bieder onnodig tienduizenden euro's méér hebt geboden dan de hoogste bieder onder jou.

Niet kunnen checken

Ook is nu voor de afvallers niet inzichtelijk wat dan wél het bedrag is waarvoor het huis is verkocht en onder welke voorwaarden. Je krijgt geen inzicht in het verkoopproces van je beoogde huis, en dat maakt het hele traject gevoelig voor vriendjespolitiek en gesjoemel.

Biedlogboek

Daarom gaat de politiek nu ingrijpen. AD meldt dat demissionair D66-minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren een brief aan de Tweede Kamer heeft geschreven. Daarin zegt ze dat ze veel ziet in een systeem met een automatisch ‘biedlogboek’, waarin na afwikkeling van de verkoop duidelijk wordt hoe de verkoop precies is verlopen. Achteraf kan bij klachten een tuchtrechter worden ingeschakeld om te beoordelen of de verkoop eerlijk is gegaan.

Als een postpakket

Makelaarsvereniging VBO en het platform ‘Eerlijk Bieden’ hebben al zo’n systeem. Huizenkopers doen hun bod op een website en kunnen daarna, net als bij een postpakketje, online volgen hoe het proces verloopt. Als het bod onvoorwaardelijk is geworden, na drie dagen of enkele weken, kunnen bieders en verkoper inzien welk bod wanneer is gedaan.

Ook makelaarsverenigingen NVM probeert het gesjoemel achter de schermen tegen te gaan, meldt het AD. Als de NVM ontdekt dat aangesloten makelaars ingaan tegen de erecode van de vereniging - bijvoorbeeld elkaar voortrekken en niet open zijn richting (ver)koper - dan kunnen zij worden bestraft met een royement. Dan wordt zo’n makelaar dus niet meer vóór de menigte ingelicht over een huis dat in de verkoop komt.

Open veiling?

Sommige partijen willen nog een stapje verder gaan dan het biedboek-systeem. Zij willen volledig open biedingen, als een soort veiling. Bij zo’n Noors model, waarnaar onder andere PvdA-Kamerlid Henk Nijboer verwees, kun je zien wat concurrerende huizenkopers bieden. Je kunt er dan nog voor kiezen om een volgend bod te doen dat wat hoger ligt dan het tot dan toe hoogste bod.

Stap voor stap

“Een biedlogboek is een logische eerste stap, maar het blijft een gesloten systeem”, zegt Maurits Grosveld van platform ‘Eerlijk Bieden’ tegen het AD. “Het voordeel van een veiling is dat je daarmee de regie bij de koper laat, die in kleinere stapjes tot zijn maximale prijs komt. Er ontstaan in de huidige markt extremen waarbij kopers tienduizenden euro’s meer bieden dan degenen die het tweede bod hebben gedaan en dus eigenlijk te veel betalen.”

Maurits rekent de gekte deels de makelaars aan. “Makelaars creëren soms expres verwarring door een huis veel lager in de markt te zetten dan de te verwachten verkoopprijs. Met open biedingen is die strategie niet zinvol meer.” Hij wijst erop dat zulke biedingen geanonimiseerd zouden moeten zijn. Je zou daarmee de mogelijkheid tot discriminatie voorkomen.

Bron: AD, NOS.