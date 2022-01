Winnaars van vorig jaar Måneskin. Beeld Brunopress/Pool/ Sander Koning

Dit is het thema van het 66e Eurovisie Songfestival

Het thema van het 66e Eurovisie Songfestival is The Sound of Beauty (het geluid van schoonheid). Vrijdag werden vlaggen met die tekst opgehangen in Turijn, in mei gaststad van het muziekevent.