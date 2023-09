Dít is het vermogen van Giel Beelen

‘Ik ben fucking blut’, vertelde hij onder andere, maar nu wordt ook duidelijk wat zijn vermogen is.

Zijn loopbaan

Beelen was één van de grootverdieners bij NPO en verdiende als DJ een topsalaris, waardoor hij ongeveer een half miljoen per jaar verdiende. Daarna tekende hij een contract als Radio Veronica-DJ bij het Talpa van John de Mol waarmee hij zo’n €250.000 euro naar binnen harkte. In september 2020 keerde Giel terug naar NPO voor ongeveer €70.000 per jaar.

De radio-dj laat zich uit

Hoe kan het dan dat zo een succesvolle radioveteraan niet veel te besteden heeft? Dat legde Beelen twee jaar geleden haarfijn uit in de podcast: ‘Ik heb alles verpatst, bijvoorbeeld aan dure etentjes en vakanties.’ Daar blijft het niet bij, want hij probeerde ook een eigen productiebedrijf te starten, zonder succes. ‘Dat was een slecht plan, er werd veel te veel geld uitgegeven. Ik huurde een ruimte in Hilversum en had twee mensen in dienst. We hebben lol gemaakt, maar de poen is er doorheen.’

Hij voegt hieraan toe dat hij goed had kunnen sparen, maar dat hij dat simpelweg gewoon niet heeft gedaan. ‘Ik heb echt gestrooid met mijn geld, maar ik heb er ook geen seconde spijt van’, aldus de radio-dj.

Het vermogen van Giel Beelen

Volgens Quotenet staat zijn balans op een half miljoen, en wanneer de schulden hierin worden meegenomen, blijft er zo’n twee ton over. Hierop reageert ook Giel Beelen dat men zijn hebzucht moet verminderen om écht rijk te zijn. Wijze woorden.

