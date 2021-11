Dít is het verschil tussen de matte en de glanzende kant van aluminiumfolie

Twee kanten

Allereerst is het goed om te weten dat de fabrikanten van aluminiumfolie niet expres zorgen dat het folie twee verschillende kanten heeft. Dat heeft puur te maken met het productieproces. Het materiaal rolt nu eenmaal aan de ene kant glanzend uit de machine en aan de andere kant mat.

Verschil in gebruik

Er zijn echter veel mensen die beweren dat er in het gebruik wél verschil zit tussen de glanzende en de matte kant. De matte kant zou volgens velen de warmte beter vasthouden, de glanzende kant zou de warmte weerkaatsen. Stel: je wil een aardappel poffen in de oven, dan zou je dus beter de glanzende kant naar binnen kunnen doen en de matte naar buiten. Zo stoot de glanzende kant de hitte niet af en gaart je aardappel sneller door.

Of toch niet?

Als je dacht dat dat vanaf nu dus de way to go is, hebben we slecht nieuws. Er zijn namelijk ook sterrenchefs die de glanzende kant juist naar buiten gebruiken. Chef Jean-Michel Hengge van het Groningse sterrenrestaurant Müller doet dat, omdat hij merkt dat de glanzende kant soms afgeeft op het eten dat hij maakt.

Andere handigheidjes

Helemaal zeker weten hoe het nu zit met de twee kanten van aluminiumfolie doen we niet, maar wat we wel weten is dat het hoe dan ook een handige multitasker is in de keuken! Niet alleen bij het bakken, braden en bewaren, maar ook voor het poetsen van zilveren bestek. In de video hieronder leggen we uit hoe het werkt. Dit trucje kun je natuurlijk ook bij zilveren sieraden of andere voorwerpen gebruiken:

Bron: RTL Nieuws, Flair, Margriet.