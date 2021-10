Dít is het verschil tussen pepernoten en kruidnoten

Hoewel de Dikke van Dale beweert dat de pepernoot een synoniem is van de kruidnoot en in de winkel beide termen ook wel eens door elkaar gehaald worden, is er wel degelijk een verschil tussen pepernoten en kruidnoten.

Dobbelstenen

Als we het hebben over de pepernoot, dan bedoelen we het dobbelsteentje/brokje van de zachte peperkoek met anijssmaak. Deze heeft qua smaak eigenlijk nog het meeste weg van een taaitaai. De kruidnoten zijn halve bolletjes met speculaaskruiden en zijn een stuk knapperiger. Deze komen meer in de buurt van een koekje.

Kruidnoten en pepernoten Beeld Getty Images/iStockphoto

Linksboven de kruidnoot, rechtsboven de pepernoot

Schijn bedriegt



Hoewel de naam pepernoten iets anders doet vermoeden, zit in deze pepernoot tegenwoordig geen peper meer. De mix van kruiden van de kruidnoten bestaat uit kaneel, gember, kruidnagel, nootmuskaat, kardemom en soms witte peper.

Fun fact

Met Sinterklaas worden de pepernoten als ritueel door de kamer gestrooid, maar dit is niet zomaar ontstaan omdat het leuk is om met snoepgoed te strooien, hier zit meer achter. De strooiende arm verwijst naar het symbool van de vruchtbaarheid, oftewel de boer die zaden strooit over zijn akker. Dit ritueel werd meestal begin december uitgevoerd door, daar is-ie, Sinterklaas! Het strooi-ritueel is ook te vergelijken met het strooien van rijst bij bruiloften.

Bron: eten-en-drinken.info, Banketletters.nl.