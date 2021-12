Dít is het woord van het jaar 2021: prikspijt

Op de tweede plaats kwam in Nederland ‘woonprotest’ en als derde eindigde het woord ‘wappiegeluid’.

Prikspijt: spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte.

Nominaties

In het voorstadium van de verkiezingen konden mensen uit het hele land suggesties doen voor woorden waarop gestemd zou moeten kunnen worden. Uiteindelijk rolde daar twee weken terug een lijst uit, waarin onder andere de drie woorden die een podiumplek haalden maar ook woorden als 'finfluencer’ en ‘memeaandeel’ in stonden.

Meer stemmen

De verkiezing liep dit jaar een stuk harder dan voorgaande jaren. Zo werden er in 2020 in totaal zo'n 12.000 stemmen uitgebracht, dit jaar waren dat er 49.000. Ook de winnaar van 2020, anderhalvemetersamenleving, won toen met ‘slechts’ 30% van de stemmen. Een stuk minder overtuigend dus dan de winnaar van dit jaar.

Oproep

Er lijkt een vrij logische verklaring voor de uitslag te zijn. Hoofdredacteur van Van Dale, Ton den Boon, vertelt daarover in het Radio 1 Journaal: “We zagen vrij kort na de start van de verkiezingen twee weken terug dat er op sociale media enorm veel opgeroepen werd om op ‘prikspijt’ te stemmen. En zoals dat dan kan gaan kreeg dat vliegerwiel iedere keer weer een nieuwe zwaai.”

Wel eerlijk

Maar is dat dan wel eerlijk? “Uiteindelijk blijft het een stemming van het volk. Maar je kan je zoals bij alle verkiezingen inderdaad afvragen of de uitslag een goede afspiegeling van de samenleving is. We hebben in ieder geval wel uitgesloten dat er bots zouden zijn geweest die de uitslag hebben beïnvloed door automatisch stemmen uit te brengen", verklaart Ton.

Vlaanderen

Wat ons betreft is het ‘Woord van het jaar’ in Vlaanderen een stuk gezelliger: knaldrang. Dit slaat op de drang die iemand kan voelen om even helemaal uit zijn plaat te gaan. Het woord werd het afgelopen jaar vaak gebruikt als het ging om éindelijk weer op stap te kunnen na een lockdown. Heb jij al weer bijna last van ‘knaldrang’?

