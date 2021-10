Dít is hoe er toch beelden te zien zijn van een schaars geklede Alexia in Wales

Mediacode

Allereerst is het goed om te weten dat de leden van de koninklijke familie beschermd worden door de mediacode. Dat is een code die ingesteld is door het koningshuis zelf om ervoor te zorgen dat er geen ongewenste beelden van hen online komen én om de privacy van de leden van het koningshuis te waarborgen.

Rijksvoorlichtingsdienst

In de code staat bijvoorbeeld onder meer dat er geen artikelen of foto's online mogen komen waarvan de inhoud niet eerst gecheckt is door de Rijksvoorlichtingsdienst. Mediabedrijven die zich houden aan de code mogen twee keer per jaar langskomen op het fotomoment en krijgen ze de kans om daar kort te spreken met de familie. Bedrijven die de code breken, mogen dat moment op hun buik schrijven én kunnen boetes vanwege privacy schending opgelegd krijgen.

Minderjarig meisje

Dat er dus toch beelden van prinses Alexia in een schaarse outfit online kwamen, is vrij ongebruikelijk. Royaltyverslaggever Rick Evers zegt dat het eigenlijk ook een beetje ongepast is: “Het gaat hier om een minderjarig meisje, dat niet zelf gekozen heeft voor haar positie of de aandacht die erbij komt kijken. Gelukkig zit prinses Alexia er zelf meestal niet zo mee als zulke beelden toch uitlekken.”

Willem-Alexander en Màxima

Rick vertelt dat haar ouders daar waarschijnlijk wél wat meer moeite mee hebben: “Zij hebben ooit de Mediacode ingevoerd als bescherming van henzelf en hun dochters. Zij sporen de dochters ook aan om hun eigen social mediakanalen af te schermen en klasgenoten en vriendinnen te vragen hetzelfde te doen.” Hij vertelt dat dat wel eens lastig kan zijn voor de prinsessen: “Zij maken toch ook dingen mee die ze graag willen delen met de buitenwereld, zoals zoveel meiden van die leeftijd. Zeker op haar school in Wales is Alexia niet de enige van adel, dus daar kijken ze niet zo op van dit soort kiekjes die uitlekken.”

Feestje op school

Sterker nog, een feestje op de school waar Alexia naartoe gaat, het United World College of the Atlantic (UWC Atlantic), is waarschijnlijk de reden dat ze de outfit aan had die te zien is op de foto's. “Er was die dag een evenement op de school dat draaide om gender equality en over jezelf uiten, wat voor geslacht of gender je ook hebt of bent. Net als de andere meiden in de foto trok Alexia dus iets aan wat haar geslacht en gender benadrukt”, licht Rick toe.

Gevolgen

Hij schat de kans klein dat er sancties komen voor Ditjes en Datjes. Dat komt volgens hem doordat zij beelden hebben geplaatst die weliswaar niet de goedkeuring van de RVD hebben, maar het wel beelden zijn waarvan prinses Alexia wist dat ze bestonden en dus ook dat er een kans bestond dat ze gedeeld zouden worden. Rick: “Het was heel anders geweest als er een beeld was gemaakt door een fotograaf van de roddelpers bijvoorbeeld. Maar nu stonden de beelden al online. Het is niet netjes van Ditjes en Datjes maar ik denk niet dat er echt sancties komen, nee. Ze kunnen misschien wel een mail van de Rijksvoorlichtingsdienst dat ze het artikel offline moeten halen, maar verder niet.”

Wie misschien wel ‘sancties’ kan verwachten, is de prinses, lacht Rick. “Die kan misschien wel een telefoontje verwachten uit Huis ten Bosch van haar ouders.”