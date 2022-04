Laten we beginnen met een geruststellend bericht: “Salmonella in chocola komt inderdaad heel weinig voor”, zegt Anne Lutgerink van het Voedingscentrum tegen RTL Nieuws. “Maar het kan wel.”

De bacterie komt voor bij dieren

Dat zit zo. Salmonella is een bacterie die vooral leeft in de darmen van dieren. Veel dieren zijn drager van salmonella, zonder dat zij symptomen vertonen en dus zonder dat mensen het weten. Het gevolg daarvan is dat die bacterie óók terechtkomt in het vlees, eieren of zuivel van deze dieren. Als mensen dat voedingsmiddel vervolgens eten, bestaat de kans dat ze besmet raken. Vooral als dat product nog rauw is, bijvoorbeeld in rood vlees of in de rauwe eieren als je toch even een lepel ongebakken cakebeslag snoept. Hoe beter een dierlijk product wordt verhit, hoe minder kans op besmetting.

De salmonella-bacterie kan trouwens ook op op groenten en fruit zitten. In Nederland hebben we daar niet zoveel last van, omdat we hier onze groenten en fruit vaak goed wassen en verwerken. In het buitenland zijn daarvoor de regels soms anders, waardoor de kans op besmetting groter is.

Hoe komt salmonella dan in chocolade?

Maar hoe zit het dan met een behoorlijk bewerkt product als chocola? Wat de precieze reden is dat er salmonella terechtkwam in de Kinder-eieren, wordt nog onderzocht. Het Voedingscentrum zegt dat het bijvoorbeeld kan zijn gekomen door het melkpoeder dat in chocola zit. Het kan ook zijn dat de apparatuur die in een fabriek wordt gebruikt besmet is geraakt met salmonella, waarna de bacterie in de chocola terecht is gekomen.

Nóg een mogelijkheid: vogelpoep

Op de Belgische Radio 1 noemde hoogleraar voedselkwaliteit Liesbeth Jacxsens van de Universiteit Gent nog een mogelijkheid: dat dieren gepoept hebben op de cacaobonen. “Dat zou inderdaad kunnen”, zegt ook Anne van het Voedingscentrum. “Bijvoorbeeld door een vogel.” Die kan zo de bacterie ongemerkt hebben overgedragen.

De meesten worden niet ernstig ziek

Voordat je nu alle chocolade het huis uit bant: “De kans op salmonella in chocola is klein. Het is geen hoogrisicoproduct voor de bacterie, zoals eieren en vlees”, zegt Anne tegen RTL. En die producten eten veel van ons dagelijks zonder problemen. De meeste mensen worden niet ernstig ziek van een besmetting. Sommige mensen krijgen helemaal geen klachten van de bacterie, en anders blijft het vaak bij klachten als buikpijn, diarree of koorts. Die gaan vaak na maximaal zeven dagen over.

Déze mensen lopen wel enig risico

Uitzonderingen daarop zijn ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand. Zij hebben een groter risico om symptomen te krijgen en soms verloopt een darminfectie als gevolg van salmonella ook heftiger. “Als je last hebt van uitdrogingsverschijnselen, zoals weinig plassen, veel dorst of sufheid, ga dan naar de huisarts”, adviseert Anne van het Voedingscentrum.

Deze producten, die geproduceerd werden bij het bedrijf Ferrero in Aarlen, worden in verband met de salmonellabesmettingen teruggeroepen:

Kinder Surprise 20g en 3x20g met een vervaldatum (THT) tussen 11/07/22 en 7/10/22,

Kinder Surprise Maxi met een vervaldatum (THT) tussen 10/08/22 en 10/09/22

Schoko-Bons met een vervaldatum (THT) tussen 10/08/22 en 10/09/22

Kinder Mini Eggs met een vervaldatum (THT) tussen 10/08/22 en 10/09/22.

Bron: RIVM, RTL Nieuws.