Dít is hoe je een tosti à la Gordon Ramsay maakt

Het draait, volgens Gordon Ramsay in zijn YouTube-video uit de reeks Ramsay around the world allemaal om het soort kaas dat je kiest. Hij gaat in deze video voor twee soorten harde, Italiaanse kazen: Romano met zwarte peper en Asiago, een harde kaas uit het noorden van Italië. Hij snijdt van beide stukken een dikke plak af en snijdt de korstjes weg.

Rustiek brood

Dan gaat hij verder naar het brood. Hij heeft een rustiek brood van de bakker dat hij in dikke plakken snijdt. “Dat is het geheim van een goede grilled sandwich: lekkere, dikke plakken brood”, deelt Gordon. Hij besmeert de buitenkanten van de broodjes met boter; dat zorgt voor een lekker krokante buitenkant.

Kimchi

Hij besprenkelt de buitenkanten met wat zout, draait de sneetjes om en belegt ze met de Italiaanse kaas. En dan komt hét geheime ingrediënt van de tosti van Gordon: een lepel kimchi, pittige gefermenteerde kool. “Dat geeft net een lekker pitje aan deze lunch”, zegt hij. Hij legt de sneetjes brood op elkaar en de tosti is klaar om gegrild te worden.

Open vuur

Hij legt de tosti-to-be in een gietijzeren pan en schuift hem in een oven met open vuur. Hij drukt hem goed aan met een spatel en bakt beide kanten kort. Voor wie, net als wij, geen open vuur ter beschikking heeft: een goede, hete grillpan volstaat natuurlijk ook.

Stroop

Als de tosti aan beide kanten mooi goudbruin geworden is, kun je hem opdienen. Snijd hem daarvoor schuin doormidden en leg hem op een mooi bord. Gordon serveert er geen saus of dip bij, maar wij kunnen ons voorstellen dat deze tosti heerlijk is met bijvoorbeeld appelstroop of een perendip, zoals vaker gegeten wordt bij harde Italiaanse kazen. Eet smakelijk!

Bron: Gordon Ramsay.