Dít is hoe vaak je je matras moet vervangen (en nog 4 handige weetjes)

We verliezen elke nacht een kwart tot een halve liter vocht. Als een matras goed blijft ademen, gaat het zo’n 10 jaar mee. Daarna zal de kwaliteit achteruit gaan. Omdat dat een geleidelijk proces is, merk je niet ineens dat er een kuil in je matras zit. Vervang daarom standaard elke 10 jaar je matras en wacht niet tot je niet meer lekker ligt en klachten krijgt.

Slapen zonder pijn

Rugklachten kunnen duiden op een verkeerd of versleten matras. Hoe weet je of je slechte matras de oorzaak is van je rugpijn? Deze rugpijn vermindert vaak als je opstaat en beweegt. Als je hier last van hebt, kan een nieuw matras het verschil maken. Zulke klachten betekenen namelijk dat de rugspieren ’s nachts zo verkrampen dat ze stijf worden.

’s Nachts veel draaien (en daar wakker van worden) is een ander teken dat een matras aan vervanging toe is. Je lichaam laat dan weten dat het niet meer lekker ligt.

Veel ondersteuning

Het is belangrijk om je goed te laten adviseren bij de aankoop van een nieuw matras, ook over het materiaal. Pocketveermatrassen geven bijvoorbeeld op bepaalde plekken heel veel druk, en zijn dus niet voor iedereen geschikt. Daarom zie je deze matrassen in de zorg bijna nooit. Daar gebruiken ze vooral traagschuimmatrassen. Die geven weinig tegendruk en veel ondersteuning. De matrassen van Medipoint worden aanbevolen door zorgprofessionals, daarop lig je dus zeker goed.

Gratis bedbodemcheck

Om een nieuw matras goed tot zijn recht te laten komen, is een goede bedbodem minstens zo belangrijk. Bij Medipoint kun je nu tijdelijk een gratis bedbodemcheck inplannen t.w.v. € 59,99. Een slaapexpert adviseert je dan thuis of online over het juiste matras en de juiste bedbodem. Je bestaande bedbodem, matras en bed worden gecheckt.

Zó gaat je matras lang mee

Om 10 jaar van je nieuw matras te kunnen genieten is het belangrijk om:

‘s Ochtends je dekbed open te slaan, zodat het matras kan luchten.

Te checken of matrasbeschermers echt nodig zijn. Vaak niet, omdat ze ervoor zorgen dat het matras minder goed kan ademen. Alleen bij een spiraalbodem zijn matrasbeschermers nuttig.

Niet te veel lagen om het matras te doen. Een molton en hoeslaken zijn voldoende. Zo kan het matras blijven ademen.

Medipoint is de grootste aanbieder van zorghulpmiddelen in Nederland. Kom langs in een van de winkels, hier vind je er één bij jou in de buurt.

Flinke korting

Extra fijn: bij aankoop van een nieuw matras nemen ze de oude direct voor je mee. Tot eind februari 2023 gelden er pakketkortingen, waarbij je tot wel 25 procent korting krijgt op de aankoop van bedden, matrassen, bedbodems en kussens.

Of word lid van een ledenvereniging. Lokale en regionale zorgaanbieders hebben vaak een ledenvereniging. Als je daar lid van wordt, profiteer je van speciale aanbiedingen. Krijg nu bijvoorbeeld 50 procent korting op het Visco Climate Ultra matras of 50 procent korting op een Comfort Pillow kussen. Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.