Dít is hoe vaak we een kerstliedje kunnen horen voordat we het zat zijn

Zet die kersthit maar op repeat, dus!

Kerstliedjes

Uit dit onderzoek kwamen nog een aantal grappige weetjes. Zo is 2 december de dag waarop we massaal beginnen met het luisteren van kerstliedjes. Je leest het goed, nog voor Sinterklaas dus.

Ongemakkelijke stiltes

Voor meer dan de helft van de mensen is kerst niet compleet zonder kerstmuziek. Voor 4 op de 10 Nederlanders is dat het geval omdat ze bang zijn voor ongemakkelijke stiltes aan de dinertafel. Oeps!

Favoriete nummers

Welke nummers we het liefst luisteren? Dat zal je niet verbazen: Last christmas van Wham! en All I want for christmas is you van Mariah Carey scoren het hoogst. Het Nederlandse lied Flappie eindigde op de zevende plek.

Artiesten

Welke artiesten we het liefst persoonlijk zouden uitnodigen voor het kerstdiner? Mariah Carey won met 28% van de stemmen. Daarnaast mogen ook Ariana Grande, Dua Lipa en Armin van Buuren bij veel Nederlanders aanschuiven.

Top 10

Gelijk zin gekregen in een goed kerstnummer? Dit is de hele top 10:

Last christmas – Wham! (34 procent) All I want for christmas is you – Mariah Carey (33 procent) Jingle bell rock – Hall & Oates (20 procent) Santa Claus is coming to town – Michael Bublé (18 procent) It’s beginning to look a lot like christmas – Perry Como (17 procent) Santa tell me – Ariana Grande (17 procent) Flappie – Youp van ’t Hek (13 procent) Wonderful christmas – Paul McCartney (12 procent) Do they know it’s christmas – Band Aid (12 procent) Rockin’ around the christmas tree – Brenda Lee (8 procent)

Bron: Sonos