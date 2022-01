Dit is hoeveel dagen je je overgebleven oliebollen kan bewaren

We zochten uit hoelang je oliebollen en olliebollen met krenten of rozijnen kunt bewaren.

Zolang kun je oliebollen bewaren

Het Voedingscentrum boog zich ook over deze kwestie. Wat blijkt? Als je oliebollen (met krenten) in de koelkast doet, kun je ze 2 dagen bewaren. Je hoeft ze dus niet allemaal op nieuwjaarsdag te verorberen.

Langer bewaren? Doe ze in de vriezer, want dan blijven ze wel 3 maanden goed.

Oude oliebollen opwarmen

Het is natuurlijk het lekkerst om de oliebollen even op te warmen. Dat doe je het beste in de airfryer. Hoe? Dat lees je hier.

Helemaal klaar met oliebollen? Maak er wentelteefjes van!

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock