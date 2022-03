Vrouwen verdienen gemiddeld jaarlijks bijna 34.000 euro bruto, in 1977 was dat nog bijna 21.000 euro. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar de inkomens van werkende mannen en vrouwen tussen 1977 en 2020, waarvan de resultaten vandaag, op Internationale Vrouwendag, bekend werden gemaakt.

Meer werkende vrouwen

Sinds 1977 nam het aantal vrouwen met een inkomen uit werk toe met 1,8 miljoen naar 4,6 miljoen in 2020. In 1977 stonden er tegenover iedere 100 werkende vrouwen 223 werkende mannen, in 2020 is deze verhouding veranderd naar 113 werkende mannen tegenover 100 werkende vrouwen.

Veel verschillen

Hoewel dit allemaal goede cijfers zijn voor de financiële ontwikkeling van vrouwen in Nederland, zijn er ook nog altijd veel verschillen. Zo lag het inkomen van werkende vrouwen in 2020 gemiddeld ruim 35 procent lager dan de inkomsten van mannelijke collega’s: een gevolg van het werken in deeltijd. Van de Nederlandse vrouwen werkt driekwart in deeltijd, bij mannen is dat slechts een kwart, en ook de werkweek zelf telt bij vrouwen minder uren. De werkweek van vrouwen duurt namelijk gemiddeld 26,2 uur, die van mannen 35,4 uur.

Uurloon

Maar ook wat betreft uurloon zijn we er nog niet: los van de kortere of langere werkweek is het gemiddelde uurloon van vrouwen nog altijd minder dan dat van mannen: een verschil van 14 procent. Wel lijkt de kloof steeds kleiner te worden: in 2008 was het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen nog 20 procent.

Bron: CBS.