Dít is hyaluronzuur en zo zorgt het dat je huid jong blijft

Hyaluronzuur is een type suikermolecuul, dat van nature onderdeel is van de huid en ons bindweefsel. Eén enkele hyaluronzuur-molecuul kan tot 1.000 keer zijn eigen gewicht aan water vasthouden en zorgt ervoor dat het geleidelijk in de huid vrijkomt. Daardoor blijft de stof je huid voor een langere tijd constant hydrateren.

Elasticiteit

Dat is allereerst fijn omdat je daardoor lang een gevoede huid houdt, maar ook belangrijk voor de veroudering van je huid. Vocht houdt namelijk de huid elastisch en hoe elastischer de huid, hoe minder rimpels er ontstaan. En hoe ouder we worden, hoe minder hyaluronzuur onze huid van zichzelf aanmaakt. Een crème gebruiken waaraan het is toegevoegd kan dan zeker geen kwaad.

Omdat hyaluronzuur vocht dus een tijdje vast kan houden, maakt het de huid steviger. Daardoor lijkt de huid als het ware ook meer gevuld en vervaagt hyaluronzuur optisch lijntjes en rimpels. Om die reden is hyaluronzuur ook één van de voornaamste ingrediënten in fillers om de huid strakker te laten lijken.

Andere eigenschappen hyluronzuur

Behalve dat hyaluronzuur op het gebied van de vochtbalans van de huid een topper is, heeft het stofje nog meer fijne eigenschappen. Zo werkt het ook als antioxidant: dat wil zeggen dat het de huid helpt zich te beschermen tegen de schade van giftige stoffen. Daarnaast werkt hyaluronzuur antibacterieel, wat het genezen van wondjes bevordert.

Salicylzuur

Hyaluronzuur moet niet verward worden met salicylzuur. De twee zuren kunnen niet verder uit elkaar liggen: salicylzuur wordt vaak gebruikt in peelings en onttrekt de huid juist van allerlei stoffen, hyaluronzuur voegt juist een gezonde stof toe aan de huid. En anders dan bij sommige andere stoffen in huidverzorging, is er eigenlijk geen enkel huidtype dat níet tegen hyaluronzuur kan. Dat komt omdat het stofje zoals gezegd van nature voorkomt in ons lichaam en daarom goed opgenomen kan worden als het aangebracht wordt in de vorm van huidverzorging.

Producten met hyaluronzuur

Hyaluronzuur wordt gebruikt in een breed scala aan huidverzorgingsproducten. Van reinigers tot serums en crèmes, hyaluronzuur komt steeds vaker terug. Waar je op kan letten bij het aanschaffen van zulke producten is het percentage pure hyaluronzuur. Hoe ouder je wordt, hoe meer baat je kan hebben bij een hoger percentage hyaluronzuur. Ook handig om te weten als je een product met hyaluronzuur wil aanschaffen: soms staat er op de verpakking in plaats van hyaluronzuur de naam natriumhyaluronaat of hyaluronic acid. Beide zijn een andere naam voor hyaluronzuur. Doorgaans vind je producten met hyluronzuur bij de wat meer high end merken, maar tegenwoordig hebben ook drogisterijmerken producten met de wonderstof in het assortiment.

Bron: Dermalogica, Skinceuticals.