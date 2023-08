Dít is je laatste kans om te bepalen hoe de 100 euro-biljetten eruit gaan zien

De huidige serie 100 euro-biljetten zijn uitgegeven vanaf 2013. Ze zijn volgens de ECB aan vervanging toe, omdat criminelen steeds handiger worden in het namaken van het geld. Daarnaast vindt de bank het ook belangrijk dat mensen met een visuele beperkingen de biljetten makkelijker kunnen herkennen. Om dit te kunnen realiseren willen ze gebruikmaken van de nieuwste technieken en duurzame materialen.

Verschillende thema’s

Omdat het om een nieuw biljet gaat, wil de ECB ook een nieuw ontwerp. Hiervoor hebben zij zeven thema’s geselecteerd zoals rivieren, handen (die staan voor ‘verenigd in verscheidenheid’), vogels en de Europese cultuur. Jij kunt nu mede bepalen welk thema het uiteindelijk gaat worden, door via deze site te stemmen.

Engelengeduld

Mocht het door jou gekozen ontwerp winnen, dan moet je nog wel even geduld hebben. In 2024 wordt namelijk pas bekend welk thema het gaat worden en pas twee jaar later moet het definitieve onderwerp klaar zijn. Daarna duurt het nog jaren voordat de biljetten daadwerkelijk worden uitgegeven.

Bron: NU.nl