Dít is prinses Amalia's favoriete begroeting

Het is een spannende dag voor onze toekomstige koningin Amalia. De prinses brengt namelijk haar eerste werkbezoek aan het Caribische deel van ons koninkrijk voor een officiële kennismaking. De komende twee weken reist ze door Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba.

Warm welkom

Amalia is in het gezelschap van haar ouders Willem-Alexander en Máxima, die bij de traditionele nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis lieten weten ‘er reikhalzend naar uit te kijken’. Vrijdagmiddag plaatselijke tijd komen de Oranjes aan op het vliegveld op Bonaire, waar het koninklijke gezelschap verwelkomd wordt door gezaghebber Edison Rijna.

Drie klapzoenen

Maar hoe doe je dat eigenlijk, onze toekomstige koningin verwelkomen? Dat je de kroonprinses niet zomaar drie klapzoenen geeft, mag duidelijk zijn. Een high five is ook wat gewaagd. Wat wél de gewenste begroeting is wordt door de RDV nergens officieel beschreven.

Koninklijk kniksje

Gelukkig liet Amalia hierover een tipje van de sluier los in gesprek met Claudia de Breij, die het boek Amalia schreef. De kroonprinses blijkt gecharmeerd van het kniksje, ook wel reverence of curtsy genoemd. Deze traditionele begroeting kan een klein knikje zijn, maar ook een diepere kniebuiging waarbij het hoofd iets buigt. Je stapt met één voet naar achteren, steunt op de bal van je achterste voet, knikt je knieën en buigt iets naar voren. Met name bij het Britse koningshuis wordt er heel wat afgeknikst.

Meekijken

NOS zal verslag doen van Amalia's bezoek in een live-uitzending getiteld Amalia en de Nederlandse Cariben. Presentator Saïda Maggé laat dan reportages van de reis naar de eilanden zien en spreekt deze door met gasten. Amalia en de Nederlandse Cariben is vrijdag 10 februari van 20.30 uur tot 21.21 uur te zien op NPO 2.

Bron: Blauw Bloed