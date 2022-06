Dit is 'vishing' en zo voorkom je deze vorm van oplichting

Waar oplichters er eerder vooral op WhatsApp en e-mail alles aan deden om je te ontdoen van grote sommen geld, melden mensen nu ook steeds vaker oplichterij via de telefoon. ‘Vishing’ heet deze vorm van oplichting: een samenvoegsel van phishing en voice.

Het nummer lijkt bekend

Criminelen die je op een slinkse manier geld willen aftroggelen spelen in op je vertrouwen: door zich voor te doen als je zoon of dochter op WhatsApp, en nu dus als een stem aan de telefoon. Het nummer waarmee ze bellen, lijkt bekend of veilig. In werkelijkheid belt de oplichter vanuit het buitenland.

Persoonlijke gegevens

De zogenaamde ‘vishers’ doen zich voor als bankmedewerkers of iemand van de overheid en vertellen je bijvoorbeeld dat er iets mis gaat met een account of een rekening. In ieder geval iets waar je voor moet inloggen met persoonlijke gegevens. Ze vragen bijvoorbeeld om je BSN-nummer, geboortedatum of rekeningnummer.

Als je toehapt, sturen ze je een linkje, waarna je gegevens onderschept worden zodra je ermee aan de slag gaat.

Wat je kunt doen als een ‘visher’ je belt

Aan het telefoonnummer kun je het bijna niet herkennen, maar wel aan de stem die duidelijk tijdsdruk op je legt. Heb je iemand aan de lijn die van je vraagt nú iets te doen, hang dan meteen op. Het is helpend om het gesprek te melden bij de Fraudehelpdesk.

Wil je er zeker van zijn dat er niet écht iets mis is, kun je altijd de instantie waarvan de oplichters zeggen te zijn even nabellen.

