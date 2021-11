Dit is volgens lezers het beste boek van 2021

In het boek Ik ga leven beschrijft Lale Gül hoe ze opgroeide in een streng islamitisch gezin in Amsterdam Oud-West. “Ik had het helemaal niet verwacht”, was de eerste reactie van de schrijfster in M. “Het is een enorme eer", zei ze zichtbaar geëmotioneerd.

Recordaantal stemmen

Bij de NS Publieksprijs bepaalt de lezer. De stemmers kunnen kiezen uit de zes bestverkochte boeken van het jaar, of een boek naar keuze. Er is dit jaar een recordaantal stemmen uitgebracht op de NS Publieksprijs. De winnaar krijgt naast de eretitel Boek van het Jaar 2021 ook een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van € 7.500 en een jaar lang gratis reizen met de NS Business-Card 1e Klas.

Genomineerden

Ook de boeken Bonuskind van Saskia Noort, Derksen van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, Martien van Jan Dijkgraaf, Opgewekt naar de eindstreep van Hendrik Groen en Wen er maar aan van Maike Meijer waren genomineerd voor de prijs. Deze zes genomineerde boeken behoren tot de bestverkochte titels van het afgelopen jaar. Naast de zes genomineerden kon ook op een boek uit de vrije keuze worden gestemd. Van die mogelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt dit jaar. In de vrijekeuzecategorie kreeg het boek Ziek gelukkig van Ruud ten Wolde veruit de meeste stemmen.

Bron: CPNB