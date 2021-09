Dít is waar de poncho van Janny van der Heijden uit ‘Denkend aan Holland’ vandaan komt en ze zijn nog op voorraad

De poncho waar het allemaal om draait:

Rainkiss poncho Beeld Rainkiss Amsterdam

De modieuze regencape is van het merk Rainkiss, een Amsterdams merk gespecialiseerd in regenkleding. Het merk maakt poncho’s voor vrouwen én mannen in allerlei mooie kleuren en dessins. De capes zijn gemaakt van gerecycled polyester.

Fysieke verkooppunten

Je kunt ze het makkelijkst bestellen via de website, waar ze gratis bezorging bieden. Mocht je liever eerst even willen passen, dan kun je via de store locator achterhalen waar de fysieke verkooppunten zijn. Die bevinden zich overigens vooral in het westen van het land, waar het merk vandaan komt. Shop ze!

Bron: Omroep Max, Twitter, Rainkiss.