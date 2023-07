Dít is waar Harry en Meghan hun rekeningen van betalen

Een logische vraag, maar geen nodige zorg. Krap bij kas zal het stel namelijk niet zo snel zitten.

Goed gevulde spaarrekening

Ben je een prins, dan is de kans groot dat je het ouderlijk huis niet verlaat zonder een goed gevulde spaarrekening. Dat was dan ook precies het geval bij prins Harry, want die had al jong een goed gevulde spaarrekening. Tel daar een erfenis van 10 miljoen dollar bij op en je zit wel even snor. Bovendien verdiende Meghan ook al ruim boven modaal voordat ze haar prins op het witte paard tegen het lijf liep. Met de serie Suits verdiende ze naar verluidt namelijk zo’n 2 tot 5 miljoen dollar.

Onthullende documentaires en series

Heb je wat te vertellen, dan verdien je ook wat. Voor maar liefst 100 tot 150 miljoen dollar maken Harry en Meghan content voor streaming platform Netflix, die varieert van de documentaire Harry & Meghan tot de serie Live to lead, waarin het stel mensen interviewt die een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op de wereld en Heart of Invictus over de Invictus Games.

Verschillende boekdeals van Harry en Meghan

Ook hebben de twee boekdeals gesloten. Harry heeft zijn biografie Spare uitgebracht en alleen zijn voorschot zou al 20 miljoen dollar zijn geweest. Meghan heeft een kinderboek met de titel The bench geschreven en is daardoor zo’n 618.000 dollar rijker geworden. Kortom: aan geld geen gebrek.

Dat het Harry en Meghan niet aan geld ontbreekt, blijkt ook uit het huis waarin het stel woont. In deze video zie je hoe dat eruit ziet.

Bron: RTL Boulevard