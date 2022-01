De afvallers mochten namelijk allemaal in Albanië blijven.

Eerste afvaller

Elke week spreekt oud-kandidaat Splinter Chabot in het online napraatprogramma Niet de mol met de afvaller van de week. Als allereerste afvaller mag Suzanne Klemann aanschuiven en zij onthult een paar leuke WIDM-weetjes.

Afvallershotel

Zo werden alle afvallers van het 22e seizoen opgevangen in het zogenoemde ‘afvallershotel’. Daar verbleven de kandidaten in afwachting van de grote ontknoping in Albanië, waar ze allemaal een uitnodiging voor kregen. De Loïs Lane-zangeres is hier erg dankbaar voor. “Toen bleek dat ik mocht blijven voor de ontknoping was dat natuurlijk fantastisch. Ik noem het de mooiste troostprijs die ik ooit heb gehad.”

Je hart luchten

Wat Suzanne wel jammer vond, is dat je als eerste afvaller het minst meemaakt, maar omdat ze alle andere afvallers direct na hun exit opving, kreeg ze alsnog alle verhalen te horen. Vooral de wat latere afvallers maakten indruk. “Die hadden zó veel meegemaakt”, vertelt ze. Omdat die psychisch nogal in een rollercoaster zaten, konden ze hun hart luchten bij Suzanne. “Dat vond ik heel fijn en daar was ik ook heel dankbaar voor.”

Camera’s

In een interview met NU.nl vertelt Suzanne dat ze stiekem wel zag aankomen dat ze de eerste afvaller zou zijn. “Ik had wel al zo’n gevoel. Mijn vrouw werkt al dertig jaar in de televisiewereld en daardoor heb ik aardig wat geleerd. Aan de positionering van de camera’s zag ik al dat ik fucked was. Maar daarvoor wist ik het eigenlijk ook al, hoor. Na de test zei ik al tegen iemand van productie: ‘Ik ga eruit.’ ‘Welnee!’, werd er geroepen. Nou wel dus, haha.”

De reden van het afvallershotel

De reden dat alle afvallers in Albanië bij elkaar bleven, heeft te maken met de Molloten die alles op alles zetten om erachter te komen wie de mol is. Omdat de kandidaten afgelopen augustus al aan ons werden voorgesteld via een speciale livestream, zoals je in de eerste aflevering kon zien, konden de Molloten afgelopen zomer al achterhalen wanneer de opnames plaatsvonden. Hierdoor was het mogelijk om bij te houden welke deelnemer op welk moment weer in Nederland werd gespot. Door de hele groep, inclusief afvallers, in Albanië te houden omzeil je natuurlijk alle spoilers. Slim!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Suzanne Klemann (@suzanneklemann) op 5 Jan 2022 om 1:13 PST

Bron: Niet de mol