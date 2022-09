Dít is waarom Amalia ineens meer beveiliging krijgt

Er bestaan grote zorgen over een mogelijke poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag. Naast dat er extra beveiligers zijn ingehuurd om de prinses te beschermen, slaapt ze tijdelijk niet in haar Amsterdamse studentenhuis.

Ontluikende penvriendschap

Een andere zorgwekkende ontwikkeling: de ontluikende penvriendschap van Ridouan Taghi, die niet al te lang geleden veelvuldig in het nieuws was vanwege zijn duistere praktijken, en Mohammed B. Die laatste ken je waarschijnlijk nog wel als de moordenaar van Theo van Gogh in 2004.

Mysterieuze schrijfsels

Sinds de twee crimi’s samen in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught zaten, kunnen ze het volgens justitie en de Tweede Kamer net iets te goed met elkaar vinden. B. werd daarom overgeplaatst naar een andere gevangenis. Het weerhield hen er niet van contact met elkaar te onderhouden, in de vorm van brieven met Koranverzen. Justitie vermoedt dat er gecodeerde boodschappen in zijn verwerkt. Ulysse Ellian, van de VVD, eist dat de mysterieuze schrijfsels voortaan worden onderschept. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: AD.nl