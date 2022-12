Dít is waarom de eerste 1000 dagen bepalend zijn voor de ontwikkeling van een kind

Libelle samen met Liliane Fonds

De juiste zorg en voeding zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De eerste 1000 dagen, van de conceptie tot ongeveer 2 jaar, zijn bepalend voor wat een kind mogelijk kan in de toekomst. Zeker als een kind een handicap heeft, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een diagnose komt.

De juiste zorg en voeding

In Nederland hebben we daar de kennis en apparatuur voor, maar in armere delen van de wereld is die er meestal niet. In 90% van de gevallen wordt een handicap bij kinderen te laat of helemaal niet ontdekt.

Met als gevolg dat deze kinderen vaak...

... niet de juiste zorg en voeding krijgen.

... een ontwikkelingsachterstand oplopen.

... extra vatbaar zijn voor (soms dodelijke) ziektes.

... worden verstopt voor de buitenwereld, uit schaamte en wanhoop van de ouders.

Kleine Francis

Door veldwerkers in lokale gemeenschappen in te zetten, komen deze kinderen eerder in beeld en kunnen ze geholpen worden. Net als de kleine Francis (2) uit de Filippijnen. Al bij zijn geboorte vermoedt de arts dat Francis het downsyndroom heeft. De bevestiging komt hard aan bij zijn ouders, maar bij de pakken neerzitten doen ze niet.

Met sprongen vooruit

Via haar werk in een gezondheidskliniek komt moeder Liwayway in contact met KAISAKA. Deze lokale partnerorganisatie van het Liliane Fonds zet zich in voor kinderen met een handicap en biedt begeleiding, ook aan hun ouders. Door het volgen van fysio-, ergo-, spraaktherapie en een-op-een lessen gaat Francis met sprongen vooruit. Hij kan nu zelfstandig eten en drinken, tandenpoetsen en zijn schoenen aan- en uitdoen. Ook ziet hij veel beter, dankzij een blits blauw brilletje.

Liwayway: “Francis is altijd vrolijk en geliefd bij iedereen. Ik weet zeker dat hij het ver gaat schoppen.”

Alle beetjes helpen

Met een donatie kun je al een groot verschil maken voor kinderen als Francis:

Voor een eenmalige gift van € 10,- kan een kind in Congo één logopediesessie krijgen.

Voor een maandelijkse gift van € 9,- kan een kind op de Filippijnen een jaar regulier onderwijs krijgen, inclusief schoolgeld, uniform en boeken.

Voor een gift van € 50,- per kwartaal kan een kind in Tanzania een rolstoel krijgen.

Een eerlijke kans

Samen met lokale organisaties zet het Liliane Fonds zich in om kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden zo vroeg mogelijk te helpen. Daar zijn zorgmedewerkers, therapeuten en geschikte locaties voor nodig. Zo kunnen zij kinderen met een handicap een eerlijke kans geven om zelfstandiger op te groeien. Wil jij kinderen als Francis steunen? Word donateur en draag een steentje bij.