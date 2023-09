Dit is waarom de hitte ineens zo benauwd kan voelen

Het weer kan tegenwoordig erg onvoorspelbaar zijn, dat blijkt maar weer.

Hittegolf

Bij september denk je niet gelijk aan een hittegolf, terwijl daar in het zuiden van het land regionaal toch echt sprake van is. We hebben officieel met een hittegolf te maken als het minimaal vijf achtereenvolgende dagen boven de 25 graden is, waarvan drie dagen boven de 30 graden.

Luchtdruk en windrichting

Een van de belangrijkste oorzaken van de hitte in september is volgens meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza het warme zeewater. Daarnaast heeft het te maken met de luchtdruk en windrichting. “Op dit moment hebben we een lagedrukgebied liggen bij Portugal, en een lagedrukgebied bij Griekenland. Daartussenin zit een zuidelijke stroming, en die voert warme lucht vanuit Frankrijk en Italië onze kant op”, legt hij uit aan het AD. Dit resulteert in stijgende temperaturen en, in sommige gevallen, dus zelfs in een hittegolf.

Benauwd

En die benauwdheid? Dat heeft met de luchtvochtigheid te maken. Warme lucht kan meer vocht vasthouden dan koude lucht. Wanneer de luchtvochtigheid hoog is, kan dit leiden tot hoge gevoelstemperaturen en een onaangenaam, benauwd gevoel. “Zo voelt een temperatuur van 30 graden bij 50% luchtvochtigheid aan als 31 graden, bij 70% als 35 graden en bij 80% zelfs als 38 graden”, schrijft meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline op hun website.

Daarnaast is de luchtvochtigheid hoger op plekken waar veel water is. In het westen van Nederland is het daardoor vaak benauwder. Willemsen: “Niet alleen is de Noordzee dichterbij, er zijn in bijvoorbeeld de Randstad ook veel meer kanalen, rivieren, sloten en plassen dan in Oost-Nederland.” Hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat je het warmer hebt. Je kunt namelijk minder goed zweten, omdat je zweet moeilijker verdampt. Hierdoor kan je lichaam moeilijk op temperatuur blijven en krijg je al gauw een drukkend en benauwd gevoel.

Hittestress

Zo ontstaat ook hittestress, zegt Willemsen. Dit treedt op wanneer het menselijk lichaam niet in staat is om voldoende af te koelen in omgevingen met hoge temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen en ongemakken, variërend van mild tot ernstig. Voor je het weet krijg je een zonnesteek. Of een hitteberoerte... Dít is het verschil.

Tips bij late zomerhitte

Hopelijk kun je nog een paar dagen van de zon genieten voordat de herfst zijn intrede doet. Omgaan met late zomerhitte en benauwdheid kan een uitdaging zijn, maar er zijn wel dingen die je kunt doen om het iets comfortabeler te maken:

Hydratatie - drink voldoende water om - drink voldoende water om gehydrateerd te blijven en je lichaamstemperatuur te reguleren.

Vermijd de hitte - blijf tijdens de warmste uren van de dag binnen en vermijd fysieke inspanningen.

Draag kleding in lichte kleuren - zo voorkom je oververhitting. - zo voorkom je oververhitting.

Ventilatie - zorg voor goede ventilatie in je huis om de luchtvochtigheid te verminderen.

Zoek verkoeling - maak gebruik van airconditioning of zoek verkoeling in schaduwrijke gebieden. - maak gebruik van airconditioning of zoek verkoeling in schaduwrijke gebieden. Of probeer dit trucje met de ventilator

Een warme zomerdag is op z’n tijd hartstikke lekker. Maar hoe houd je het aangenaam? In onderstaande video hoor je nog zo’n verfrissende tip:

Bron: AD, Weeronline, Weerplaza