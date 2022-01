Prinses Charlène, Prins Albert II en hun twee kinderen, Jaques en Gabriella. Beeld ANP / AFP

Dít is waarom de zoon van prinses Charlène de troon opvolgt in plaats van zijn oudere zus

Hoewel het in Nederland heel gewoon lijkt dat het oudste kind van het koningspaar de troon opvolgt, is dat niet overal het geval. In Monaco neemt namelijk prins Jacques de troon over, terwijl hij niet het oudste kind van prins Albert en prinses Charlène is. Libelle legt uit hoe dit zit.

Libelle legt uit