Dít is waarom gelukkig zijn in je buik begint

Libelle samen met Activia

Perfecte samenwerking

Buik en brein hebben meer met elkaar te maken dan we misschien denken. Vlinders in je buik, een onderbuikgevoel hebben of misselijk zijn van de spanning. We staan er misschien niet bij stil, maar deze gevoelens komen vanuit je darmen en niet vanuit je hersenen. De darmen worden ook wel ons tweede brein genoemd. Wetenschappers hebben namelijk aanwijzingen gevonden dat het zenuwstelstel van de spijsvertering ervoor zorgt dat onze hersenen en darmen met elkaar communiceren. Als de darmen niet tevreden zijn, zou dat effect kunnen hebben op hoe je je voelt.

Gelukshormonen

Dat communiceren gaat via boodschapperstoffen die de zenuwcellen in de darmen produceren. Zo heb je bijvoorbeeld cholecystokinine, dat de hersenen laat weten dat we vol zitten en we niet nog een keer eten hoeven op te scheppen. Twee andere stofjes zijn serotonine en dopamine, ook wel gelukshormonen genoemd. Deze feelgoodstofjes zorgen voor een goed humeur. Als we hier voldoende van aanmaken, voelen we ons prettig en in balans.

Sporten en goede voeding zorgen dat we gelukshormonen aanmaken

Buik in balans

Naast het aanmaken van deze stofjes moeten we ook zorgen dat onze darmflora in balans is, want dan voelen we ons goed. In de darmen leven heel veel soorten bacteriën, 100 biljoen in totaal. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat we ons ongelukkig kunnen gaan voelen wanneer bepaalde bacteriën ontbreken. De darmflora kan uit balans raken door verkeerde voeding en door stress. Zorg dus naast gezonde voeding ook voor voldoende ontspanning. Zo helpt buikyoga om de buik tot rust te brengen. En als onze buik zich goed voelt, dan heeft dat dus ook weer effect op ons humeur.

Buikyoga



1. Start met een ademhalingsoefening. Ga op een matje of op bed liggen en leg je handen op je buik. Adem nu heel rustig door de neus en probeer naar de handen toe te ademen. 2. Trek beide knieën nu richting je borst en wieg langzaam heen en weer van links naar rechts of van achteren naar voren. Blijf rustig en diep door de neus ademen.



3. Zet beide voeten plat neer met de knieën gebogen en trek één knie langzaam richting je borst. Trek bij iedere ademhaling de knie iets verder naar je borst.

Positief effect

Bij Activia zijn ze ervan overtuigd: je goed voelen, begint vanbinnen. Om de buik een handje te helpen, bevat Activia miljarden probiotica*. Dit zijn goede bacteriën die in de juiste hoeveelheid een positief effect kunnen hebben op de gezondheid. Probeer ook eens Activia Naturel, een milde yoghurt, heerlijk om de dag mee te beginnen of als tussendoortje.

*Activia bevat yoghurtculturen (probiotica) die bijdragen aan de lactosevertering voor mensen die moeite hebben om lactose te verteren.