Dit is waarom het cijfer vier op kerkklokken verkeerd is geschreven

Het staat niet alleen verkeerd op kerkklokken, maar ook op sommige horloges en klokken op monumenten.

IIII in plaats van IV

De cijfers op de klokken van kerktorens zijn vaak Romeinse cijfers. Het cijfer vier hoort officieel geschreven te worden als IV, maar op veel kerklokken staat IIII.

Goedkoper

De lokale nieuwssite Indebuurt ging op onderzoek uit en vond een aantal verklaringen voor de fout. Allereerst is het zo dat destijds het goedkoper was om vier keer een I te laten maken. Voor een klok heb je dan nodig: twintig keer I, vier keer V en vier keer X. Dit is makkelijker te smelten met een mal omdat er geen oneven aantal gemaakt moest worden.

Makkelijker leesbaar

Een andere verklaring is dat IIII makkelijker leesbaar is dan IV. Het Romeinse cijfer voor vier lijkt namelijk sprekend op het getal voor zes dat je schrijft als VI. Ook kan het te maken hebben met esthetische redenen: het zou mooier zijn om de wijzerplaat te verdelen in drie gelijke delen. De uren een tot en met vier zijn allemaal I’s, de uren vijf tot en met acht bevat de V’s en de uren negen tot en met twaalf hebben de X’s. Schoonheid zit in de details moet de maker gedacht hebben.

IVPITER

Tot slot is er nog één verklaring: er wordt gezegd dat de oude Romeinen de aanduiding IV liever niet gebruikten, omdat ze de beginletters van de naam van de Romeinse oppergod IVPITER vormden. Zó, weet je dat ook weer.

Bron: Indebuurt