Dít is waarom je af en toe paardenbloem zou moeten eten

Eeuwen geleden werd de paardenbloem als geneesmiddel al ontdekt door de Chinezen, ze gebruikten het als medicijn tegen gal- en leverziekten. In het Westen dringt inmiddels ook door dat de paardenbloem een geneeskrachtige werking heeft.

Tegen spier- en gewrichtspijn

De paardenbloem bevat veel goede voedingsstoffen en heeft dus een geneeskrachtige werking. Het eten van een paar bloemblaadjes per dag ondersteunt de functies van de lever en nier, helpt tegen een hoge bloeddruk, constipatie en winderigheid. Het is een van de krachtigste planten tegen gewichtspijn en pijnlijke spieren. De paardenbloem bevat ook veel antioxidanten en, in tegenstelling tot andere urine-afdrijvende planten, een hoog gehalte aan kaliumzouten waardoor het geen kalium aan het lichaam onttrekt.

Daarbij is het ook nog een enorme boost voor je weerstand. De paardenbloem bevat namelijk gezonde mineralen: calcium, ijzer, mangaan, magnesium, seleen, natrium, silicium, fosfor en koper. Verder zit de bloem vol vitamine A, B1, B2, C en E. De paardenbloem heeft ook een ontstekingsremmende werking. Het verschil is al merkbaar als je regelmatig een paar bloemblaadjes eet. Herken jij de symptomen van een voedingstekort al?

Maak je eigen paardenbloemolie

Je kunt er ook een olie van maken. Wanneer je dit op je spieren en gewrichten smeert, kan het de pijn verlichten. Zelf maken? Kies voor olijfolie, sesamolie of amandelolie en giet de olie met een aantal paardenbloemen in een pot. Laat twee weken trekken op een warme plek. Nadat je de olie hebt gefilterd kun je dit in je pijnlijke spieren en gewrichten masseren.

Overige gezondheidseffecten

Af en toe paardenbloem eten kan ook huidveroudering tegengaan en het beschermt je huid tegen UVB-straling. De bitterstoffen in de bloem zijn goed voor je spijsvertering en het ontgiften van je lichaam, bijvoorbeeld na medicijngebruik (overleg altijd met je arts als je kruidenmiddelen bij je medicijnen wilt gebruiken). Het sap in de wortel kun je gebruiken als insectwerend middel of tegen wratten.

Hoe eet je paardenbloemen?

Het bloemblad past qua smaak goed bij knoflook, bieslook of honing. Je kunt het mengen door je avondmaaltijd, maar het is ook lekker door je salade of smoothie. Het klinkt misschien gek, maar een paar blaadjes op je boterhammetje met kaas smaakt ook heerlijk. En daarnaast kun je van paardenbloemblad ook een lekker kopje thee (met honing) maken.

Bron: Natuur Diëtisten, Velt, Lekker Gezond