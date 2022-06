Dít is waarom je deze zomer een e-bike wil hebben (en krijg nu €500,- korting!)

Libelle samen met Stella

Steeds vaker wordt de ‘normale’ fiets ingeruild voor een e-bike, en dat is niet voor niks. Zo is een e-bike niet alleen gezond voor mens en milieu, maar scheelt het ook benzine- en parkeerkosten. En tijdens de zomer is het éxtra fijn om een elektrische fiets te hebben. We vertellen je waarom en tippen meteen 3 mooie fietsen waar je nu maar liefst € 500,- korting op krijgt.

Mee op vakantie

Als je een fietsendrager op de auto hebt, kan de e-bike makkelijk mee op vakantie. Ideaal om de mooiste plekjes te ontdekken en overal volop te genieten van de natuur. Omdat de e-bike trapondersteuning geeft, kost fietsen veel minder inspanning. De Stella Livorno Premium MDB FI is met haar krachtige middenmotor ook geschikt voor heuvellandschappen.

De Stella Livorno Premium MDB FI.

Tip: verwijder de accu als je de e-bike op de fietsendrager vervoert en neem deze mee in de auto. Zo is de fiets minder zwaar.

Meer ontdekken, minder betalen

Staat er deze zomer een stedentrip op de planning? Ruil de auto dan eens in voor een e-bike! Dat is niet alleen gezond voor mens en milieu, het scheelt ook benzine- en parkeerkosten. De Stella Vicenza Superior MDB heeft een actieve zithouding en is een fijne e-bike om een stad mee te verkennen.

De Stella Vicenza Superior MDB.

Lange afstanden

Van de Groningse polders tot de Rottemeren: met 35.000 kilometer aan fietspaden kan je in Nederland per fiets overal komen. Met de e-bike leg je zelfs langere afstanden snel en gemakkelijk af zonder bezweet aan te komen. De Stella Livorno Superior FDST is een aanrader voor vlakke fietsroutes.

De Stella Livorno Superior FDST.

Krijg € 500,- korting!

Lekker de natuur in? Op pad met de (klein)kinderen? Op fietsvakantie? Stella heeft altijd de e-bike die bij jou past. Libelle-lezeressen krijgen nu € 500,- korting bij aankoop van een Stella e-bike. Kijk hier voor het aanbod en sla je slag. De actie loopt t/m 9 oktober 2022 en is alleen geldig op geselecteerde modellen.